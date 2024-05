Il sorpasso è stato favorito dalla politica di liberalizzazione della marijuana. Keystone

Gli americani preferiscono fare uso di marijuana quotidianamente piuttosto che bere alcolici. È quanto emerge da uno studio della rivista 'Addiction', citato dai media statunitensi.

I ricercatori hanno analizzato un arco temporale che va al 1979 al 2022 e hanno rilevato che nel 2022, per la prima volta, la marijuana ha battuto l'alcol nel consumo quotidiano da parte della popolazione: 17,7 milioni di persone l'hanno usata rispetto ai 14,7 milioni che invece hanno bevuto alcol ogni giorno. Nel 1992 il rapporto era invece di meno di un milione rispetto ai quasi nove milioni che preferiva bere alcol.

A favorire l'aumento del consumo quotidiano di marijuana è stata la politica di liberalizzazione in Usa. Attualmente è legale in 24 Stati per uso ricreativo, mentre in 40 Stati è stata legalizzata a scopo medico. Di recente, inoltre, il presidente Joe Biden ha annunciato che intende riclassificare la sostanza portandola da categoria 1 (al pari dell'eroina) a categoria 3, dove ci sono le sostanze a moderato e basso rischio di creare dipendenze.

