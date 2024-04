Le parole dell'allora presidente Bill Clinton, incise sul memoriale dedicato alle vittime della strage di Columbine. Keystone

Era il 20 aprile del 1999 quando due studenti della Columbine High School di Denver in Colorado – Eric Harris, 18 anni, e Dylan Klebold, 17 – aprirono il fuoco e uccisero 12 loro compagni ed un insegnante prima di togliersi la vita.

Gli Stati Uniti ricordano in queste ore con tutta una serie di commemorazioni il 25esimo anniversario di quella che è passata alla storia come la strage di Columbine.

«Venticinque anni dopo la tragedia di Columbine, ricordo le vite perse, le loro famiglie e tutte le persone il cui mondo cambiò per sempre quel giorno. Non dimenticherò mai l'incontro con la comunità nei giorni successivi e sono ancora ispirato dal modo in cui si sono riuniti per iniziare il processo di guarigione, che continua ancora oggi». È il ricordo di Bill Clinton che all'epoca dei fatti era il presidente degli Stati Uniti.

«Dopo tutti questi anni, vorrei poter dire che Columbine è stato l'ultimo incidente di questo genere. Ma sappiamo tutti che non è stato così. Dobbiamo fare tutto il possibile insieme per porre fine all'epidemia di sparatorie di massa, soprattutto nelle scuole. Questo lo dobbiamo alla memoria di coloro che abbiamo perso e a tutti i nostri figli e nipoti», aggiunge Clinton. «Questo lo dobbiamo alla memoria di coloro che abbiamo perso e a tutti i nostri figli e nipoti».

