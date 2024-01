Tre morti e tre feriti è il bilancio del grosso incendio scoppiato a Wiggen (LU). KEYSTONE

Tre bambini sono morti a Wiggen (LU), dopo che nel corso della notte un incendio è scoppiato nella casa in cui si trovavano. Altre tre persone sono rimaste ferite. Le cause del rogo non sono ancora chiare, ha indicato la polizia cantonale alla stampa.

L'allarme è scattato la scorsa notte verso l'1.20. All'arrivo dei pompieri la casa e il fienile adiacente erano completamente avvolti dalle fiamme. Le tre persone ferite sono state trovate davanti all'edificio.

Si tratta di una 36enne e di un 43enne, in gravi condizioni, e di un altro uomo di 38 anni che ha riportato ferite più leggere. I primi due sono stati elitrasportati all'ospedale.

Inizialmente dati per dispersi, tre bimbi di 9, 7 e 6 anni che erano nell'edificio quando sono divampate le fiamme sono stati trovati morti nel primo pomeriggio.

I bambini erano fratelli

Secondo Beat Duss, sindaco del comune di Escholzmatt-Marbach (LU), che comprende Wiggen, i tre piccoli erano fratelli, mentre i feriti sono i due genitori (36 e 38 anni) e il nuovo partner 43enne della madre. La polizia non ha fornito alcun dettaglio in merito.

Le ricerche dei tre piccoli - protrattesi per tutta la mattina - sono state rese difficoltose dal fatto che l'intera struttura era pericolante a causa dell'incendio: inizialmente i pompieri non hanno potuto entrare nell'edificio.

Godi Studer, comandante dei vigili del fuoco di Escholzmatt-Marbach, ha precisato che tali decisioni sono difficili da prendere, ma la sicurezza dei soccorritori viene prima di tutto.

I vigili del fuoco sono dovuti entrare dall'alto

La ricerca dei bambini scomparsi è stata poi effettuata dai vigili del fuoco di Emmen (LU) grazie a un dispositivo di salvataggio aereo: i membri della squadra di ricerca sono entrati nell'edificio dall'alto mediante un sistema di corde.

Secondo le autorità, la casa in questione era una vecchia fattoria in legno. Ad essa era annesso un fienile senza pareti antincendio. La proprietà non era più utilizzata per l'agricoltura. Malgrado i due edifici contigui siano stati completamente avvolti dal fuoco, non vi è stato pericolo per gli edifici vicini.