Nella Haus der elektronischen Künste (HEK) di Basilea vengono assegnati questa sera per la sesta volta i Pax Art Awards. Il premio principale, dotato di 30'000 franchi, va al duo austriaco-svizzero di Internet art Ubermorgen.

Il duo Ubermorgen, fondato nel 1995 da Luzius Berhhard e lizvlx (che sta per Liz Katlein) è fra i pionieri dell'arte dei media o della cosiddetta Inernet o Net art. Il duo ha ripetutamente attirato l'attenzione con azioni di hacking subdole e interventi sovversivi.

Tra le altre cose, Ubermorgen aveva lanciato un sito web in cui gli elettori statunitensi potevano mettere all'asta il proprio voto per le elezioni presidenziali. In un'altra azione, il duo ha pubblicato un elenco di canzoni rock che sarebbero state utilizzate per torturare i prigionieri di guerra.

Il premio in denaro è diviso in due parti: un importo di 15'000 franchi sarà utilizzato dalla Art Foundation Pax per sostenere l'artista nella produzione di un nuovo progetto. L'altra metà verrà investita nell'acquisizione di un'opera per la collezione Art Foundation Pax.

Inoltre, due premi di 15'000 franchi ciascuno verranno assegnati ad artisti multimediali emergenti – quest'anno sono state selezionate due artiste: Johanna Müller, basata a Winterthur (ZH) e Parigi, e la losannese Giulia Essyad, che vive e lavora a Ginevra.

Müller studia il comportamento delle persone negli spazi virtuali con video, installazioni e collage digitali. Mentre Essyad si occupa della rappresentazione del corpo umano, soprattutto nelle opere della cultura popolare.

