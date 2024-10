Il manager di Bulgari critica duramente Swiss: «Una vergogna totale»

Il CEO di Bulgari, Jean-Christophe Babin, è stufo del modo in cui Swiss fa affari. Immagine A4rchive: Keystone

Non si tratta solo di overbooking, critica Jean-Christophe Babin. L'amministratore delegato di Bulgari critica anche il fatto che Swiss offra un servizio mediocre a fronte di prezzi elevati. Il suo account su LinkedIn scatena una grande reazione.

phi Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Il CEO di Bulgari Jean-Christophe Babin ha criticato pesantemente Swiss in un post su LinkedIn, che nel frattempo è stato cancellato.

A suo avviso l'overbooking degli aerei, che colpisce i passeggeri con breve preavviso e causa costi che non vengono rimborsati, è particolarmente grave.

Il cibo scadente, il servizio mediocre e gli aerei vecchi sono altri problemi.

Altri manager si sono uniti alle critiche su LinkedIn. Mostra di più

I passeggeri di Swiss sono «ostaggi dell'incompetenza e dell'arroganza» e, ancora, nonostante la compagnia aerea sia «così costosa, offre solo un servizio mediocre, cibo scadente e aerei vecchi come l'A-340».

Almeno questa è l'opinione di Jean-Christophe Babin. Il CEO del marchio di lusso Bulgari ha sfogato la sua rabbia su LinkedIn e ha scritto delle sue esperienze negative con Swiss. Il manager ha poi cancellato il post, ma non prima che la «Handelszeitung» ne venisse a conoscenza.

Il manager è anche infastidito dall'abitudine della compagnia aerea di cancellare i voli con poco preavviso. Questo succede anche a lui, che ha accumulato oltre 4'000 punti di qualificazione con Swiss e quindi ha lo status di «senatore a vita», che solo pochi «frequent flyer» raggiungono.

«Una vergogna totale per la compagnia aerea»

Recentemente sua moglie è stata informata solo tre ore prima della partenza che il suo aereo non sarebbe decollato. C'era solo un volo alternativo per Ginevra il giorno successivo. Sebbene il call center abbia informato la donna che poteva chiedere un risarcimento, il tempo di lavoro perso non è stato rimborsato.

«Una vergogna totale per la compagnia aerea», ha commentato Babin. «Se Bulgari si comportasse così, la compagnia sarebbe nei guai». Swiss si trova ora, a suo avviso, su un piano simile a quello della concorrente Easyjet.

Secondo l'«Handelszeitung», il post sembra aver toccato un nervo scoperto scatenando una grande reazione su LinkedIn: un manager di Breguet difende Easyjet, asserendo che è migliore di Swiss perché la prima non vende due volte i suoi posti.

Swiss in declino in alcune classifiche

Un dirigente di Watchmakers United ha invece dichiarato: «Mercedes, Apple, Swiss. L'elenco delle grandi aziende che di recente sono state sotto i riflettori per un servizio clienti scadente è lungo. La cosa divertente è che tutte comunicano di fornire il miglior servizio ai clienti esigenti di oggi».

La compagnia aerea non vuole commentare il post di un cliente «per motivi di protezione dei dati».

Tuttavia, la «Handelszeitung» osserva che la compagnia aerea è in declino secondo alcuni sondaggi. Con quasi 14'000 ritardi su un totale di 32'222 voli di linea, è una delle tre meno puntuali d'Europa.

Solo Easyjet e ITA Airways fanno peggio. Swiss è anche al terzo posto in termini di cancellazioni, davanti a Eurowings e Lufthansa.