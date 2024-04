Neve fino a 500 metri a nord delle Alpi Nevicate fino in pianura a nord delle Alpi: mentre Berna stamattina si è risvegliata sotto un sottile manto bianco, a Zurigo le precipitazioni non sono state sufficienti per ricoprire il suolo. 18.04.2024

Neve ad aprile? Non è l'aspetto più insolito di questo mese, spiega l'esperto di «MeteoNews» Klaus Marquardt. Anche il gelo, gli pneumatici invernali e le prossime previsioni del tempo sono all'ordine del giorno.

Hai fretta? blue News riassume per te La neve in aprile non è nulla di insolito: ciò che è insolito è però che la prima metà di aprile sia stata così calda, spiega l'esperto di MeteoNews Klaus Marquardt.

Il meteorologo prevede che al Nord delle Alpi «a basse quote, la neve non durerà un giorno intero».

Secondo l'esperto le temperature rimarranno sotto la media per il resto del mese.

Gli agricoltori stanno attenti: «La minaccia del gelo pende sulle nostre teste come una spada di Damocle».

Marquardt sul tema del cambio gomme sostiene che: «Non si può dire che ci sia una data a partire dalla quale è garantito che non nevichi». Mostra di più

Prima weekend estivi, poi neve fino a basse quote al Nord delle Alpi: blue News ha chiesto al meteorologo Klaus Marquardt di MeteoNews di spiegare cosa sta succedendo.

Neve in aprile: non è poi così insolito, no?

No. Non succede ogni anno, ma succede. È solo la versione più fresca del clima di aprile. Il contrasto con la prima metà del mese, molto calda, è insolito, con temperature da record in un clima da inizio estate. Ora è di nuovo tutto diverso: «Aprile, fa quello che vuole».

Come meteorologo, le capita spesso di vedere il tempo cambiare da estivo a invernale?

In genere si vedono cose del genere. In particolare, però, nessuno può averle viste perché nessuno ha sperimentato masse d'aria così calde all'inizio di aprile. Ma non chiamerei inverno quello che stiamo vivendo ora.

Come lo chiamerebbe allora?

Questo è il clima fresco di aprile, quindi di tanto in tanto può nevicare e il paesaggio può essere coperto di neve a basse quote. Ma il manto nevoso non è più permanente. A bassa quota, la neve non durerà tutto il giorno: al più tardi nel pomeriggio, il bianco sarà sparito.

Come giudica il tempo nella prima metà di aprile?

All'inizio del mese eravamo ben al di sopra della media: in tutta la Svizzera c'erano cinque gradi di caldo in più. Ora, al Nord delle Alpi, sono solo poco meno di quattro gradi: il grande surplus si sta gradualmente ritirando. Forse la situazione si stabilizzerà di nuovo entro la fine del mese. Forse alla fine sarà ancora troppo caldo. Dipende per quanto andrà avanti così.

Per quanto tempo potrebbe andare avanti così?

Se si guardano i modelli, fino alla fine del mese il livello delle temperature rimarrà sotto la media rispetto a quello che sarebbe normale. Ma la prima metà ci dà anche un enorme vantaggio in termini di temperatura.

Qual è il clima tipico di aprile?

Temperature di dieci gradi, o anche solo a una cifra, sono state comuni negli ultimi anni: l'anno scorso, l'anno prima e l'anno prima ancora. Nell'ultimo decennio, però, ci sono stati anche mesi d'aprile ultra-caldi con temperature continue di 20 gradi. Il mese ha semplicemente un'ampia gamma.

Quod erat demonstrandum: i cittadini si godono il sole sul lago di Zurigo il 20 aprile 2019. KEYSTONE

Il freddo attuale, soprattutto al Nord delle Alpi, ha conseguenze per l'agricoltura?

La minaccia del gelo pende sulle nostre teste come una spada di Damocle. La massa d'aria sarebbe in realtà abbastanza fredda: l'unica cosa che impedisce che faccia molto freddo di notte è la frequente copertura nuvolosa da un lato e il frequente vento dall'altro. Anche oggi le temperature a bassa quota sono state appena positive quando ha nevicato.

E il gelo?

Le schiarite sono previste per la prossima notte, tra giovedì e venerdì. Probabilmente ci saranno gelate di meno un grado in alcune zone della Svizzera centrale e occidentale, ma non troppo perché si alzerà il vento. La notte più pericolosa sarà quella di lunedì. Potrebbero esserci schiarite diffuse. Ma il grado di raffreddamento dipende da molti fattori.

Meno un grado è un problema per l'agricoltura?

Le viti e i vigneti sono piuttosto sensibili a questo fenomeno, ma gli alberi da frutto lo sopportano. Le fragole possono essere coperte.

E il limite della neve?

Giovedì mattina era a 500 metri e durante il giorno sale a 800-900 metri. Se nel frattempo esce il sole a Lucerna o a Zurigo, non ci vuole molto perché la neve scompaia rapidamente.

Un uomo fa jogging a Zurigo il 18 aprile 2024. KEYSTONE

È una cattiva idea passare ai pneumatici estivi in aprile?

In origine, la regola era «da O a O» (la seconda O sta per Ostern, Pasqua in tedesco, ndt), cioè da ottobre a Pasqua. Ma Pasqua quest'anno era relativamente presto. Solo perché ora i tetti sono coperti di neve o c'è un dito di fanghiglia sul tetto dell'auto, le strade di solito sono comunque nere. Dipende solo da cosa si sta facendo, se si viaggia in quota. Se vivo in montagna ho ancora i pneumatici invernali. Ognuno deve saperlo da sé. Non esiste una regola precisa: non si può dire che c'è una data a partire dalla quale è garantito che non nevichi. La probabilità diminuisce di settimana in settimana. È molto più probabile all'inizio di aprile che alla fine del mese.

E le temperature rimangono sotto la media?

Il livello, almeno al Nord delle Alpi, tenderà a salire solo leggermente nel corso della prossima settimana. La situazione meteorologica è relativamente stabile. L'aria fredda è intrappolata sull'Europa centrale. L'alta quota atlantica che sovrasta le isole britanniche rimane bloccata, per cui non ci sono venti occidentali o sud-occidentali che possano spazzare via l'aria fredda.