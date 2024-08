Un coccodrillo nuota nel fiume Adelaide, nel Territorio del Nord, in Australia (immagine simbolica). Carola Frentzen/dpa

Una famiglia sta attraversando l'Australia con la sua roulotte. Si fermano in un fiume, il padre sta pescando, la moglie e i figli sono nelle vicinanze. Improvvisamente l'uomo scompare. Un coccodrillo lo ha ucciso?

dpa / che dpa

Hai fretta? blue News riassume per te In Australia è in corso un'importante operazione di ricerca di un uomo di 40 anni che si ritiene sia stato attaccato da un coccodrillo mentre pescava.

L'uomo si trovava con la sua famiglia sulle rive del fiume Annan quando è caduto in acqua e non è riemerso. I soccorritori lo cercano con i droni da sabato.

Un grosso coccodrillo è stato avvistato nella zona e i media australiani temono che l'uomo sia morto. In media, in Australia si verificano due attacchi mortali di coccodrillo all'anno. Mostra di più

Un'importante operazione di ricerca è in corso in Australia in seguito al sospetto attacco di un coccodrillo a un uomo. Secondo i media locali, l'uomo scomparso è stato attaccato dal rettile mentre pescava.

I soccorritori sono stati dispiegati nel nord dello Stato tropicale del Queensland da sabato per cercare il 40enne, ha dichiarato la polizia.

«Le prime indagini hanno rivelato che l'uomo stava pescando sulla riva del fiume quando è caduto in acqua e non è riemerso», si legge in un comunicato delle forze dell'ordine.

Secondo quanto riportato, l'uomo stava viaggiando con la moglie e i figli lungo le rive del fiume Annan, molto frequentato dai pescatori. La famiglia, proveniente dal vicino Stato del Nuovo Galles del Sud, stava attraversando il Paese con una roulotte.

«Le mie condoglianze vanno alla famiglia, che è ovviamente traumatizzata in questo momento», ha dichiarato l'investigatore Greg Finucane sul canale 7News.

I droni sono stati utilizzati nelle operazioni di ricerca

Nella zona è stato avvistato un grosso coccodrillo. I media australiani temono che l'uomo sia morto. Le autorità stanno utilizzando dei droni per le ricerche. L'obiettivo è catturare l'animale.

Solo a luglio in Australia si è verificato un attacco fatale di un coccodrillo a una ragazza di 12 anni. I ranger hanno poi ucciso un rettile lungo 4,2 metri nel Territorio del Nord.

La bambina stava nuotando vicino alla comunità aborigena di Nganmarriyanga prima di scomparire.

I servizi di emergenza hanno poi scoperto i resti della sventurata. In media, in Australia si verificano due attacchi mortali di coccodrillo all'anno.

dpa / che