In difficoltà sul Grossglockner, tre alpinisti devono pagarsi il salvataggio. Ecco perché

Un'operazione di salvataggio invece dell'assalto alla vetta: nonostante il tempo sfavorevole, tre alpinisti hanno tentato di scalare il Grossglockner (3.798 m) su una via impervia. E hanno fallito. Imago/Westend61

Tre alpinisti si sono trovati in grosse difficoltà sul Grossglockner, la vetta più alta dell'Austria, in quanto avevano ignorato le previsioni metereologiche, che non promettevano nulla di buono. Chi li ha salvati - in un’operazione durata ben 15 ore - vuole fatturare a loro i costi dell'intervento.

Hai fretta? blue News riassume per te Tre alpinisti cechi si sono trovati in grosse difficoltà sulla montagna più alta dell'Austria, il Grossglockner, e hanno dovuto chiamare i servizi d'emergenza.

Per colpa delle condizione meteorologiche avverse, l'operazione di salvataggio è durata ben 15 ore.

Il soccorso alpino tirolese e la polizia alpina vogliono far pagare agli scalatori il salvataggio: il costo totale è di 21'500 euro. Mostra di più

Due fratelli gemelli di 40 anni e il loro amico di 57 anni si sono posti un obiettivo decisamente ambizioso: scalare il Grossglockner, alto 3.798 metri, su una nuova via.

La meteo non è stato dalla loro parte: si prevedevano abbondanti nevicate e raffiche di vento, ma questo non ha impedito ai tre scalatori di portare a termine il proprio piano. Non sono stati in grado però di proseguire oltre in un ripido canalone.

E alle 22:45 hanno fatto una chiamata di emergenza. Nel loro bivacco improvvisato a 3.200 metri hanno aspettato i soccorsi, come riferisce l'ORF. Un elicottero della polizia ha tentato più volte di salvare la cordata dall'alto. Il tempo tempestoso ha reso però impossibile l'avvicinamento.

Un'operazione di salvataggio rischiosa

Allo stesso tempo, nel cuore della notte e con 40 centimetri di neve fresca, una squadra di soccorso composta da 13 persone è salita al rifugio dove i cechi hanno trascorso anche la notte prima del tentativo di scalare la vetta.

Il mattino successivo i soccorritori hanno raggiunto gli alpinisti nel bivacco improvvisato scendendo dal Kleinlockner, e li hanno trovati ipotermici ma illesi. Ben 15 ore dopo la chiamata d'emergenza, la complessa e pericolosa operazione di salvataggio è stata completata.

Secondo l'ORF i tre amanti della montagna non volevano fare nulla di male. Il soccorso alpino del Tirolo ha però addebitato agli escursionisti il costo dell'impresa. I voli di ricerca con l'elicottero sono costati 5.500 euro, fatturati dalla polizia alpina tirolese.

L'intervento del soccorso alpino è ammontato invece a 16.000 euro. L’unica possibilità per i tre uomini di evitare di pagare sarebbe avere un’assicurazione che copra tali casi. Non è noto se esista un sostegno finanziario simile.