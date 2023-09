A Derna la situazione è drammatica Keystone

In Libia sale a oltre 2'300 il numero dei morti a causa delle inondazioni a Derna. Lo comunicano i servizi di emergenza libici.

Intanto, il presidente turco come riporta il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha commentato i danni delle inondazioni provocate dall'uragano Daniel in Libia, come riporta Anadolu. «In quanto Turchia, fino ad oggi, non abbiamo mai lasciato solo il popolo libico e anche in questi giorni difficili stiamo dalla loro parte con tutte le nostra capacità», ha dichiarato.

«Il nostro obiettivo è assicurare che le ferite della Libia siano rimarginate il prima possibile», ha aggiunto il presidente turco ricordando che Ankara ha già mandato tre aerei con aiuti e personale per le operazioni di soccorso in Libia.

Anche Papa Francesco si è detto «profondamente rattristato» per le notizie sulla perdita di vite umane e distruzione causate dalle alluvioni in Libia. È quanto si legge in un telegramma a firma del Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Il Pontefice assicura le sue preghiere a quanti sono stati colpiti dalla calamità.

SDA