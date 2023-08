Il direttore di un'agenzia immobiliare in Iran è stato arrestato per «aver minato i valori morali» dopo aver venduto un appartamento a un cane.

Nell'immagine illustrativa uno Shih-Tzu. IMAGO/USA TODAY Network

Lo riferisce la polizia, che ha avviato un'indagine «in seguito alla diffusione di un video che mostra la firma della vendita di un appartamento a un cane da parte di un'agenzia immobiliare nella parte occidentale di Teheran», si legge in un comunicato citato dall'agenzia di stampa locale Isna.

Il video, diventato subito virale sui social network, mostra una coppia che dichiara di vendere un appartamento al loro cane Chester, uno shih-tzu, per mancanza di eredi.

Il cane è considerato impuro

Le immagini mostrano il cagnolino bianco, seduto sulla scrivania dell'agente immobiliare, mentre firma il contratto con l'aiuto della donna apponendo l'impronta della sua zampa sul documento.

«Ieri mattina, il capo dell'agenzia è stato arrestato dalla polizia e il suo ufficio è stato chiuso per ordine dell'autorità giudiziaria», ha dichiarato il vice procuratore generale di Teheran, Reza Tabar, citato da Mizan Online, organo di comunicazione della giustizia.

«Il gesto commesso da questa agenzia immobiliare non ha fondamento giuridico», ha aggiunto. Come in molti Paesi musulmani, in Iran il cane è considerato impuro ma la legge non vieta di possederne uno.

SDA