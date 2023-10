L'attrice iraniana Taraneh Alidoosti Keystone

«Il sangue gocciola ancora dai foulard che ci avete sempre costretto a indossare nei film, nei bagni e in camera da letto». È il monito lanciato oggi dalla famosa attrice iraniana Taraneh Alidoosti al governo di Teheran.

Alidoosti si è espressa in un post sulla sua pagina Instagram.

«Non indosserò mai quel pezzo di stoffa che ha ucciso le mie sorelle», ha aggiunto Alidoosti, contestando il divieto imposto a un certo numero di attrici, a cui è stato vietato di pubblicare immagini a capo scoperto sui social media.

L'attrice si riferiva anche alle purghe governative nei confronti dei manifestanti uccisi, 500 persone, durante le proteste scatenate dalla morte dell'attivista curdo-iraniana Mahsa Amini.

«Avevo deciso da sola di non recitare in nessuno dei vostri film, a causa dell'hijab imposto», ha sottolineato Alidoosti, che l'anno scorso è stata incarcerata e poi rilasciata per il suo sostegno agli enormi raduni di piazza.

SDA