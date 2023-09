Una Freccia Tricolore si schianta nel Torinese, muore una bimba di 5 anni

Un velivolo della pattuglia italiana delle Frecce Tricolori è precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle a Torino. Il pilota si è salvato lanciandosi con il paracadute, ma nello schianto è rimasta uccisa una bimba di 5 anni. Feriti i suoi genitori così come suo fratellino di nove anni.

In alto si vede il pilota che si salva col suo paracadute, sotto le fiamme dell'esplosione che hanno ucciso una bimba di 5 anni. Screenshot video Quotidiano del Canavese.

Una bambina di cinque anni è morta sabato in seguito alla caduta di un velivolo della pattuglia acrobatica italiana delle Frecce Tricolori.

Stando alle prime ricostruzioni la ragazzina si trovava in auto in una strada di campagna che costeggia lo scalo torinese quando il veicolo, sul quale era con i genitori e il fratellino di 9 anni, è stato colpito da un pezzo incandescente del velivolo che dopo l'impatto con il suolo ha preso fuoco.

Sia i genitori che il ragazzino sono rimasti feriti, così come il pilota, che sarebbe riuscito ad azionare il paracadute pochi secondi prima dello schianto.

Secondo i media italiani il velivolo si sarebbe scontrato con uno stormo d’uccelli (il termine tecnico si dice «bird strike») nella delicata fase del decollo.

Il pilota, a quanto sembra, sarebbe riuscito a evitare di schiantarsi sul centro abitato di San Francesco al Campo, restando all’interno della recinzione dello scalo.

Le altre ««Frecce Tricolori» sono invece atterrate senza incidenti a Linate.

La pattuglia era appena partita per un sorvolo di ricognizione a bassa quota in programma a Vercelli nell’ambito della manifestazione organizzata a Collegno, alle porte di Torino, per celebrare il centenario dell’Aeronautica Militare.

L’evento, previsto per domenica, è stato annullato.

