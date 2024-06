Una veduta generale dell'area in cui è stato ritrovato il corpo del presentatore televisivo britannico Michael Mosley, domenica 9 giugno 2024. La famiglia del presentatore televisivo britannico Michael Mosley ha confermato il ritrovamento del suo corpo su un'isola greca. La moglie di Mosley ha dichiarato domenica in un comunicato che il marito era andato a fare un'escursione, aveva preso la strada sbagliata ed era collassato in un luogo dove il suo corpo non era facilmente visibile.

KEYSTONE