Il presunto sito web di Twint sembra ingannevolmente reale. Cybercrimepolice.ch

Una truffa che usa il logo di Twint, ingannevolmente reale, si diffonde in Svizzera. Chi è ingannato può avere gravi conseguenze, come perdere tutti i soldi. Ecco cosa fare se si è stati vittima del raggiro.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Si stanno diffondendo presunti messaggi di testo da parte di Twint.

Sostengono che l'accesso al vostro conto è stato bloccato.

Le persone che hanno ricevuto questo tipo di avvertimento non dovrebbero mai cliccare sui link contenuti in questi messaggi né rivelare alcun dato poiché si tratta di una truffa.

Ecco cosa fare se si è caduti nel tranello.

I criminali informatici stanno utilizzando falsi messaggi di testo a nome di TWINT per ottenere dati personali e informazioni bancarie. È quanto scrive la polizia cantonale di Zurigo in un nuovo post sul suo sito web antifrode.

Il messaggio fasullo minaccia di bloccare l'account TWINT e chiede ai destinatari di mettersi in contatto tramite un link WhatsApp.

Dietro c'è un bot WhatsApp fraudolento che vuole carpire informazioni sensibili.

Un'immagine del profilo con il logo Twint e una finta chiamata al servizio clienti vengono poi utilizzati per aumentare la pressione.

Dopo una breve interazione, le potenziali vittime ricevono un link a una copia ingannevolmente che sembra autentica del sito web di Twint. Qui vengono richiesti il numero di telefono, il PIN e le coordinate bancarie.

Non cliccate mai sui link

Con queste informazioni, i truffatori cercano di raccogliere altri dati personali o di manipolare i conti bancari. La pressione per ripristinare rapidamente l'accesso a Twint serve a convincere le vittime a inserire i loro dati, scrive la polizia cantonale di Zurigo.

I truffatori utilizzano un robot per cercare di accedere ai dati su Whatsapp. Cybercrimepolice.ch

Le vittime non dovrebbero mai cliccare sui link presenti in questi messaggi di testo o rivelare i propri dati.

Si consiglia invece di inoltrare il messaggio alla polizia e di segnalare il bot fraudolento direttamente a WhatsApp.

Le informazioni personali dovrebbero essere condivise solo dopo un'accurata verifica e mai attraverso canali non sicuri.

Ecco cosa fare se si ü cascati nella truffa

Chiunque abbia già inserito dati sensibili dovrebbe informare immediatamente i propri istituti finanziari, cambiare le password e far cancellare le carte interessate. In caso di perdite finanziarie, è consigliabile sporgere denuncia presso la polizia cantonale.

La polizia raccomanda prudenza e ricorda agli utenti che Twint non richiede mai dati personali o informazioni bancarie via SMS o WhatsApp. In caso di dubbio, si consiglia di contattare direttamente il servizio clienti ufficiale del fornitore di pagamenti.