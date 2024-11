La polizia confisca e sopprime lo scoiattolo Peanut, star dei social media

Mark Longo e il suo animale domestico Peanut. Screenshot Instagram

Lo scoiattolo Peanut è una star dei social media, e ha vissuto con Mark Longo come animale domestico per sette anni. L'animale è stato confiscato durante una perquisizione domiciliare, ed è stato addormentato.

«Il Department of Environmental Conservation (DEC) è venuto a casa mia e l'ha perquisita senza un mandato per trovare lo scoiattolo», ha dichiarato all'agenzia di stampa AP Mark Longo, il «padrone» dello scoiattolo.

Longo continua: «Mi hanno trattato come se fossi uno spacciatore e stessero cercando armi e droga». Alla fine gli agenti hanno portato via Peanut.

Peanut è stato un animale domestico per sette anni

Lo scoiattolo ha centinaia di migliaia di follower su Instagram e TikTok da quando Longo lo ha mostrato per la prima volta al pubblico sette anni fa. La madre dell'animale sarebbe stata investita da un'auto e lui si sarebbe preso cura dell'orfano.

Dopo sette mesi voleva liberare il cucciolo, ma continuava a tornare nel suo portico. Alla fine lo ha accolto come animale domestico.

Peanut è diventato famoso da un giorno all'altro quando Longo ha pubblicato un video in cui l'animale giocava con il suo gatto. Anche le emittenti televisive e il quotidiano «USA Today» ne hanno parlato.

Le autorità hanno avviato un'indagine

Tuttavia i due non stanno simpatici a tutti. Un portavoce del DEC ha dichiarato in un comunicato che l'agenzia ha avviato un'indagine dopo che sono giunte «molteplici segnalazioni da parte del pubblico circa il potenziale alloggiamento non sicuro di animali selvatici che potrebbero portare la rabbia e la detenzione illegale di animali selvatici come animali domestici».

Lo scoiattolo non è l'unico animale presente nella vita di Longo. In casa sua vive anche un procione di nome Fred. Oltre al suo lavoro di meccanico, l'uomo gestisce un rifugio per animali in cui ci sarebbero 300 animali, tra i quali cavalli, capre e alpaca.

Longo era consapevole che avrebbe violato le regole se avesse tenuto un animale selvatico in casa. Aveva iniziato a registrare Peanut come animale da educare e addestrare.

«Prego che lo riportiate indietro»

Suppone che i vicini o le persone che non vogliono che lui abbia successo abbiano informato le autorità: «Alle persone che hanno fatto questo... Grazie per aver fatto a pezzi una famiglia e distrutto ogni speranza di sopravvivenza della nostra organizzazione no-profit», ha scritto su Instagram.

I suoi fan lo sostengono. Un utente ha scritto sotto il post: «La persona che ha fatto questo non aveva altro motivo che l'odio, tanto che non gli importava cosa sarebbe successo a Peanut». Un altro ha scritto: «Prego che lo riportiate indietro».

Lo scoiattolo non è più vivo

Purtroppo come Longo temeva lo scoiattolo è stato sottoposto a eutanasia dalle autorità. «Non so se Peanut sia ancora vivo, non so dove sia», aveva detto in un'intervista telefonica.

E poco dopo, in un commovente post su Instagram, la conferma: «Peanut è stata la cosa migliore che ci sia successa e abbiamo avuto la conferma che lo hanno soppresso», afferma Longo tra le lacrime mentre tiene tra le mani un'illustrazione dello scoiattolo.

Nonostante il dolore la sua lotta per aiutare animali come Peanut non si ferma qua: «Per favore continuate ad aiutarci a raccogliere soldi per le battaglie legali in corso e per la nostra ONG», conclude nel filmato.