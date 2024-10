Ecco chi è Michelle Comi, la modella di OnlyFans che infiamma il web

La modella e content creator italiana Michelle Comi. Screenshot Instagram / @michellecomiii

L'ultima volta che è balzata agli onori della cronaca è perché ha organizzato una raccolta fondi per sottoporsi a una mastoplastica additiva, che ha raggiunto i 15'000 euro. Ma chi è Michelle Comi, la modella di OnlyFans che con i suoi contenuti ha infiammato il web?

Ci è o ci fa? È la domanda che sorge spontanea quando si vede un post di Michelle Comi. Questo perché la modella e creatrice di contenuti italiana è nota per le sue affermazioni a dir poco controverse.

Di recente è finita agli onori della cronaca perché ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe per sottoporsi a una mastoplastica additiva.

Nonostante abbia raggiunto la cifra desiderata - ben 15'000 euro - la piattaforma di beneficenza ha annullato la colletta, probabilmente per le segnalazioni ricevute, come scrive il «Corriere della Sera».

Ma andiamo con ordine.

L'approdo su OnlyFans

Secondo il portale Libero, Comi è nata il 26 luglio 1995 a Torino, ma lei stessa si definisce milanese. In passato ha lavorato sei anni come impiegata amministrativa all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ma ben presto è approdata su OnlyFans.

Per i meno esperti, giova ricordare che si tratta di un servizio di contenuti a pagamento, usato principalmente per l'intrattenimento degli adulti. I creatori e le creatrici pubblicano su un profilo i contenuti - quasi esclusivamente pornografici - per cui sono pagati direttamente dai loro fan su base mensile.

Tornando a noi, la piattaforma ha permesso a Michelle di ottenere un ampio successo. Ma più che per le sue foto e video hard, la modella è diventata popolare per le sue scandalose affermazioni che condivide sui social media più tradizionali come Instagram e TikTok.

«Una bimba del patriarcato»

Ad infiammare il web sono state in particolare le sue posizioni su argomenti come il femminismo e il patriarcato. In un video la si vede correre via spaventata mentre «il diritto di voto» la insegue.

«Il diritto di voto? No, ma io sono una donna, vattene via che schifo. Voi comunisti non mi avrete mai, tenetevi il vostro diritto di voto. Io voto solo il Grande Fratello», la si sente dire.

In un altro afferma a bordo di una piscina: «Guardate ragazzi come sono bella e fresca, una bimba del patriarcato, fiera di esserlo». In un altro: «Io sono vecchio stampo, voglio essere mantenuta».

Una provocazione o ci crede veramente?

E infatti sostiene fermamente di essere «la regina delle mantenute» e che la sua attività digitale è solo un hobby. La 29enne afferma di finanziare il suo costoso stile di vita grazie agli «imprenditori italiani».

Uno di questi è Federico Menconi, imprenditore e odontoiatra, che si vede in alcuni dei suoi filmati e che le avrebbe regalato una vacanza in villa per un mese al modico costo di 100'000 euro.

A questo punto, la domanda che tutti si pongono è una: si tratta di una mera provocazione per guadagnare fama - e visualizzazioni - oppure Michelle crede veramente alle cose che dice?

«Ci credo assolutamente»

A sentire lei, ci crede. Nella puntata del 19 settembre del programma «Donne sull'orlo di una crisi di nervi», in onda su Rai 3, il conduttore Piero Chiambretti le ha chiesto: «Lei le dice perché vuole fare volume oppure perché ci crede?».

«Ci credo assolutamente», ha risposto la modella.

E lo ha confermato anche a in un'altra recente intervista al programma radiofonico «Say Waaad?» di Radio Deejay: «Non sono cavolate per me, io ci credo al 100%», ha dichiarato, ammettendo che però «un po’ provocatrice» si sente.

Anche «Le Iene» le hanno chiesto se si tratta di un personaggio o è Michelle: «No sono veramente io», ha sottolineato nuovamente.

Che sia convinta o meno di quello che dice, è sicuramente riuscita nell'intento di far parlare tutti di sé.

Perché bella o brutta che sia la pubblicità è sempre pubblicità.