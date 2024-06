Contrariamente al suo nome, la lumaca spagnola si trova molto sporadicamente nella penisola iberca. Al contrario è ben presente in Germania e anche in Svizzera. dpa

Certe lumache, come quella spagnola, possono divorare intere aiuole e nemmeno i contenitori sospesi sono al sicuro, facendo così impazzire anche i giardinieri amatoriali. Secondo gli esperti, la situazione è particolarmente grave in questo momento.

Hai fretta? blue News riassume per te La lumaca spagnola, nota in gergo scientifico come Arion vulgaris, sta minacciando le piante degli orti svizzeri.

Dopo gli anni di siccità del 2018 e del 2022, la popolazione di lumache si è ripresa e quest'anno è in aumento, avvertono gli esperti.

Da settimane è un argomento molto discusso nei forum di giardinaggio amatoriale: le piante coltivate con cura vengono divorate fino al ceppo, durante la notte, dalle lumache.

Secondo gli esperti, quest'anno ce n'è un numero incredibile. «Sì, quest'anno è grave», ha confermato Michael Schrödl della Collezione zoologica statale di Monaco (ZSM).

Quest'anno le lumache ripartono da un livello già alto

«Dopo gli anni di siccità dal 2018 al 2022, in cui le popolazioni sono crollate di conseguenza, ora abbiamo il secondo anno molto umido di fila», ha spiegato dal canto suo Markus Pfenninger del Centro di ricerca sulla biodiversità e il clima Senckenberg di Francoforte.

Le popolazioni si erano già riprese l'anno scorso e quest'anno hanno potuto ripartire da un livello già alto. Anche l'inverno mite non ha certo guastato, «ma secondo le nostre osservazioni, solo gli inverni estremamente freddi hanno un impatto negativo davvero duraturo».

Quando la lattuga scompare e nastri luccicanti di bava si estendono sulle aiuole, probabilmente è all'opera la lumaca spagnola. Il suo nome scientifico è Arion vulgaris, nota anche come grande lumaca.

Si trova in molti luoghi, ma solo molto sporadicamente in Spagna, come hanno scoperto i ricercatori negli ultimi anni. Contrariamente a quanto si pensava da tempo, probabilmente non è stata introdotta dalla penisola iberica con l'importazione di frutta e verdura dopo la Seconda guerra mondiale. Il suo nome è dunque fuorviante.

Si tratta di una super-lumaca

In realtà, la specie vive probabilmente da molto tempo nel sud-ovest della Germania. A partire dagli anni '60, è comparsa sempre più spesso a nord e a est, spesso con densità elevate.

Purtroppo per i giardinieri, si tratta di vere e proprie super-lumache: questi animaletti bruno-rossastri sono degli ottimi arrampicatori e le aiuole rialzate non rappresentano un problema per loro, come spiega Schrödl.

Anche un contenitore alto non le ferma: si arrampicano sul filo grazie alla bava. E possono sentire l'odore di lattuga e verdure a decine di metri di distanza.

I prati secchi e i sentieri ghiaiosi possono essere un problema per altre lumache autoctone, ma non per Arion vulgaris. Secondo gli esperti, si riproduce più velocemente, mangia di più e, se necessario, si siede sotto il sole cocente per nutrirsi senza subire danni.

Inoltre, le analisi genetiche dimostrano che si mescola fortemente con altre specie, acquisendo in questo modo caratteristiche sempre più favorevoli al rispettivo ambiente.

E come se non bastasse: a parte le anatre corritrici indiane, quasi nessun predatore è interessato a un esemplare adulto. Alcuni coleotteri terrestri possono mangiare le lumache giovani o le loro uova.

Mancano ricci e rospi

Alcuni amanti del giardinaggio affermano nei forum di raccogliere ogni giorno da decine a centinaia di lumache. Secondo Pfenninger, parte del problema è probabilmente dovuto al fatto che ci sono sempre meno animali che mangiano le lumache, come ricci e rospi. «Arion vulgaris è un beneficiario dei terreni incolti nei giardini», dice Schrödl.

Una misura naturale contro le lumache si basa sulla loro preferenza per la birra: questi animaletti in genere amano l'odore di sostanze in fermentazione, che gli indica la potenziale presenza di cibo. I giardinieri possono interrare un barattolo riempito con la bevanda alcolica per intrappolare le lumache.

Secondo gli esperti la «trappola della birra» dal profumo invitante attira le lumache da tutto il vicinato, ma solo una piccola parte di queste annega, mentre le altre si nutrono in numero maggiore.

Una soluzione rapida per chi ha lo stomaco forte

È quindi consigliabile annaffiare solo al mattino, circondare le aiuole con strisce di sabbia o recinti per lumache e mettere regolarmente al sole i potenziali siti di deposizione delle uova, come le tavole appoggiate a terra, per farle asciugare.

Oppure, per chi ha lo stomaco di farlo: «Un taglio rapido nel terzo anteriore uccide immediatamente le lumache», come spiega Schrödl. «I fondi di caffè dovrebbero essere utili perché la caffeina è una neurotossina per le lumache», ha detto Pfenninger.

Raccogliere le lumache e rilasciarle altrove è un'altra opzione per contenere la popolazione, ma le lumache non devono mai finire nella foresta o in altre zone della natura, dove rischiano di sostituire le specie autoctone. I prati urbani per cani invece sono un buon posto, secondo Schrödl: «Le lumache infatti mangiano le feci».

Questo è un fatto che viene rapidamente dimenticato: Arion vulgaris può essere una seccatura, ma è anche un modo molto utile in giardino per rimuove feci e carcasse dando una spinta ai processi di compostaggio.

