La sposa scopre in bagno lo sposo... mentre la madre lo allatta

Il matrimonio è quasi andato a monte: la sposa non poteva credere ai suoi occhi (immagine illustrativa). KEYSTONE

La futura sposa non poteva credere ai suoi occhi quando è dovuta andare in bagno poco prima della cerimonia e ha trovato il futuro sposo mentre veniva allattato dalla madre.

tsch Christopher Schmitt

Hai fretta? blue News riassume per te Nel podcast «The Unfiltered Bride», la wedding planner Georgie Mitchell racconta un'incredibile storia di matrimonio.

Poco prima della cerimonia nuziale, una sposa ha sorpreso il futuro marito nel bagno mentre veniva allattato da sua madre.

Mitchell ha chiesto alla sua co-conduttrice del podcast di tirare ad indovinare su cosa fosse successo.

Nessuno però, nemmeno gli utenti di TikTok, potevano immaginare una cosa simile. Mostra di più

Come ha rivelato la wedding planner Georgie Mitchell nel suo podcast «The Unfiltered Bride», una sposa ha reagito con disgusto e shock quando ha scoperto che il suo futuro marito stava venendo allattato dalla madre poco prima del matrimonio. La sposa ha quasi annullato le nozze.

Mitchell ha raccontato la bizzarra storia alla co-conduttrice del suo podcast Beth Smith, capa della società Etiquette Events Styling, e ha catturato la reazione con la telecamera per TikTok. La storia le è stata raccontata da qualcuno con cui aveva lavorato di recente.

«Ciò che ha visto era sufficiente per annullare un matrimonio»

«Mi è stata raccontata questa storia in due occasioni», ha detto la podcaster. «Non ero a questo matrimonio, ma me lo ha detto una truccatrice in due occasioni. La chiameremo Jenny».

«Jenny - le è stato riferito - recentemente ha lavorato a un matrimonio e non indovinerai mai cosa è successo». Poco prima della cerimonia, la sposa è dovuta andare in bagno e «quello che ha visto era sufficiente per annullare un matrimonio».

Peggio di quanto si potesse immaginare

La conduttrice ha chiesto alla partner del podcast di indovinare cosa avesse visto la sposa nel bagno. Smith ha immaginato che il futuro marito si stesse dando da fare con qualcun altro. «No, peggio», è stata la risposta di Mitchell. Anche il secondo suggerimento, sempre a sfondo sessuale, si è rivelato sbagliato. «Peggio di qualsiasi cosa sessuale, ma lui era lì, lo sposo era lì».

Droghe? No. «Stava venendo allattato da sua madre», dice infine Mitchell, guardando direttamente nella telecamera. Entrambe le donne scoppiano a ridere, Smith sembra completamente perplessa.

L'incredulità degli utenti si è vista anche nei commenti su TikTok. «Ho pensato: ‹non c'è niente di peggio di un tradimento›. Sì, questo è peggio,» ha scritto un utente. «Niente poteva prepararmi a questo», ha commentato un altro.