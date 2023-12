Questa foto non datata rilasciata dalla polizia di Greater Manchester mostra il britannico scomparso Alex Batty, che si ritiene sia stato rapito dalla madre sei anni fa e che è stato ritrovato in Francia pochi giorni fa. Greater Manchester Police via AP/ Keystone

Il giovane britannico Alex Batty è scomparso nel nulla per ben sei anni. Ma lo scorso fine settimana sua nonna ha potuto finalmente riabbracciarlo. Ora sono emersi ulteriori dettagli in merito alla sua odissea.

Hai fretta? blue News riassume per te Alex Batty è scomparso per sei anni. Sua madre e suo nonno lo hanno rapito quando aveva 11 anni.

Era infatti la nonna ad averne la custodia.

Negli scorsi giorni lo stesso Alex si è presentato dalle autorità con l'aiuto di un camionista. Il 17enne vuole andare a scuola.

I proprietari di una fattoria si sono presi cura del giovane. Ora hanno rilasciato una dichiarazione.

Scoprire che il ragazzo che ha vissuto per diversi anni con loro fosse ricercato dalle autorità britanniche è stato uno shock per i proprietari di una remota fattoria nei Pirenei francesi.

Dopo essere venuti a conoscenza della storia di Alex Batty, Frédéric Hambye e Ingrid Beauve hanno rilasciato una dichiarazione su Facebook. La coppia di anziani conosceva il ragazzo britannico come «Zach».

Questo perché, lo ricordiamo, Alex era stato rapito dalla madre e dal nonno nel 2017, quando aveva 11 anni. Ad averne la custodia era la nonna, ma quell'anno il trio non è tornato dalle vacanze in Spagna. Secondo gli investigatori, inizialmente si sono uniti a una comune in Marocco. E si dice che abbiano condotto uno stile di vita nomade alternativo nei Pirenei francesi.

I proprietari della fattoria si sono presi cura di Alex Batty

Poi, nel 2021, il giovane si è trasferito nella fattoria di Hambye e Beauve con il nonno. Quest'ultimo li aiutava con il lavoro per guadagnarsi vitto e alloggio, come ripotarta il «The Sun». La madre di Alex, invece, ha continuato a vivere come una nomade. Durante la sua assenza, i proprietari della fattoria si sono presi cura del ragazzo, senza rendersi conto che in realtà aveva un altro nome.

Sei mesi fa, il nonno di Alex è morto. Poi sua madre ha deciso di trasferirsi in Finlandia. E così quello che ormai era diventato un adolescente ha preso una decisione. Stando al «Daily Mail», sognava di «lavorare con i computer» in Canada. Per farlo, voleva riavere il suo passaporto e per questo ha attraversato i Pirenei per quattro giorni.

Pare avesse intenzione di iscriversi a una scuola francese per poi potersi mettere a studiare.

Con lo skateboard verso la libertà

Hambye e Beauve avrebbero offerto al giovane un passaggio fino al consolato britannico. Secondo quanto riferito, Alex avrebbe detto loro di aver perso il passaporto. Ma il giorno dopo ha lasciato la fattoria con il suo skateboard.

Secondo il procuratore francese Antoine Leroy, responsabile del caso e citato dal Daily Mail, il 17enne ha percorso ben 24 chilometri prima che un camionista gli abbia dato un passaggio. L'autista ha chiamato la polizia dopo aver ascoltato la sua storia. Poi, sabato, l'adolescente ha viaggiato da Tolosa a Londra via Amsterdam con la compagnia aerea KLM.

La madre del giovane è attualmente ricercata in Francia e in Finlandia. Ma gli investigatori incaricati del caso si sarebbero preparati ad estendere il raggio di ricerca a causa dello stile di vita nomade della donna.