L'ex marito ammette d'essere uno stupratore: «Ho resistito per 40 anni»

Dominique Pelicot, uno dei 50 uomini accusati nel processo per lo stupro di Mazan, ha dichiarato martedì che la sua ex moglie «non meritava» quello che ha dovuto sopportare per 10 anni.

Gisele Pelicot con i suoi avvocati. L'ex marito Dominique Pelicot ha ammesso di averla stuprata mentre era incosciente. sda

SDA ATS

«Sapevano tutti, non possono dire il contrario», ha aggiunto il pensionato 71enne, riferendosi allo stato di incoscienza della moglie Gisèle, che ha drogato per violentarla e farla violentare nella casa di famiglia a Mazan (Vaucluse) da altri uomini reclutati su internet.

L'imputato principale ha parlato per la prima volta nel merito dopo l'apertura, ad Avignone, nel sud della Francia, il 2 settembre, di questo emblematico processo sulla violenza sessuale e la sottomissione chimica, che dovrebbe durare fino al 20 dicembre..

Stuprato da giovane?

Invitato all'inizio dell'udienza a parlare della sua vita, Dominique Pelicot ha esordito raccontando due violenze sessuali che ha detto di aver subito in gioventù.

Uno stupro da parte di un infermiere durante un ricovero in ospedale all'età di nove anni, e poi in un cantiere edile quando era apprendista all'età di 14 anni, dove ha detto di essere stato costretto a partecipare allo stupro di gruppo di una giovane donna disabile.

«Tutto ciò che ricordo della mia giovinezza è lo shock e il trauma. Nel 1971 c'è stato questo bellissimo incontro (con Gisèle). È stato troppo da sopportare», ha spiegato con voce lenta e vicina ai singhiozzi.

«Lei non se lo meritava»

«Ho resistito 40 anni, ero molto felice con lei, che era l'opposto di mia madre, non era assolutamente remissiva. Ho avuto tre figli, che non ho mai toccato. Non se lo meritava, lo ammetto», ha aggiunto in presenza dell'ex moglie, seduta sul banco dell'accusa.

Secondo le indagini, sul suo computer sono state trovate foto della figlia e delle due figliastre, alcune delle quali nude e scattate a loro insaputa.

Problemi di salute?

Dominique Pelicot, il principale imputato del caso degli stupri di Mazan, che non compariva in tribunale da mercoledì scorso per motivi di salute, è tornato martedì davanti al tribunale penale di Vaucluse.

Aiutato da un bastone e con indosso una giacca grigia, è entrato lentamente sul banco degli imputati poco prima delle 9.00, prima di sedersi su una poltrona blu che avrebbe dovuto essere più comoda e permettergli di seguire le udienze.

Una visita medica per fugare i dubbi

Lunedì sera, una visita medica ordinata dal presidente del tribunale penale aveva concluso che era in grado di comparire in tribunale, mettendo a tacere, per il momento, lo scenario temuto dalle vittime che questo processo straordinario sarebbe stato rinviato per diverse settimane o addirittura mesi.

Insistendo sulla realtà dei recenti problemi di salute del suo cliente e deplorando il ritardo delle cure mediche che hanno inutilmente interrotto lo svolgimento di un processo con ripercussioni internazionali, Zavarro, l'avvocata dell'accusato ha sottolineato che questo non era in alcun modo un modo per Dominique Pelicot di eludere il processo.

Alcuni imputati negano d'aver saputo che era drogata

Dominique Pelicot, che ha documentato tutti gli stupri in file sul suo computer, ha ammesso gli atti, commessi tra il 2011 e il 2020, ma non si era mai spiegato nei dettagli dall'inizio del processo.

La sua testimonianza è fondamentale anche per il caso degli altri uomini, di età compresa tra i 26 e i 74 anni, sotto processo insieme a lui.

Nei prossimi giorni, la corte dovrebbe continuare l'esame di quattro di loro: Jean-Pierre M., di 63 anni, Jacques C., di 72 anni, Lionel R., di 44 anni, e Cyrille D., di 54 anni.

Mentre alcuni degli imputati hanno ammesso di essere stati informati in anticipo che Dominique Pelicot stava somministrando potenti ansiolitici alla moglie, a sua insaputa, per renderla incosciente, altri hanno sostenuto di aver solo pensato di partecipare allo scenario di una coppia promiscua, negando di essere stati violenti.

La forza di combattere fino alla fine

Il caso contro Pelicot è venuto alla luce dopo che è stato arrestato nel settembre 2020 mentre filmava sotto le gonne di tre donne in un centro commerciale di Carpentras, nel sud-est della Francia.

Quando gli investigatori hanno controllato il suo computer, hanno scoperto un decennio di stupri perpetrati sull'allora moglie, principalmente nella casa coniugale di Mazan (Vaucluse).

Gisèle Pelicot, che si è rifiutata di permettere che il caso fosse discusso a porte chiuse, lunedì ha ringraziato i circa 10.000 manifestanti di Avignone che sabato hanno marciato in tutta la Francia, mostrando il suo volto stilizzato in segno di sostegno.

«Grazie a tutti voi, ho la forza di combattere questa battaglia fino alla fine».

SDA