Secondo una lettera anonima di un macchinista, sui treni ÖBB della rete S-Bahn di Vienna le condizioni igieniche sono precarie. Imago/Skata

Le ÖBB hanno un serio problema: da un po' di tempo i treni suburbani di Vienna devono essere messi fuori servizio e puliti. Questo perché sono infestati dai pidocchi. Un macchinista segnala il problema in forma anonima.

vab vab

Hai fretta? blue News riassume per te In una lettera anonima, un macchinista delle ÖBB si lamenta delle condizioni poco igieniche dei treni suburbani di Vienna.

Avrebbe aggiunto alla lettera la foto di un senzatetto coperto di pidocchi.

ÖBB ha confermato gli incidenti al «Kronen Zeitung».

I treni su cui aveva viaggiato l'uomo sono stati messi immediatamente fuori servizio per essere puliti. Mostra di più

In una lettera anonima, un macchinista delle ÖBB di Vienna esprime la sua preoccupazione: «Ogni giorno, da due a quattro treni vengono ritirati e delocalizzati con grandi spese», scrive in una lettera ottenuta dal «Kronen Zeitung». La missiva sarebbe stata inviata anche al ministro della sanità e all'Ispettorato del Lavoro di Vienna.

Ha anche allegato una foto come prova, ma non è stata pubblicata perché potrebbe provocare disgusto e per proteggere la privacy dell'interessato.

Questa mostra un senzatetto ricoperto di pidocchi su tutto il corpo. Dorme spesso nella S-Bahn di Vienna. Anche un altro senzatetto utilizzerebbe la S-Bahn «con piaghe aperte e puzzolenti», continua il «Kronen Zeitung».

Secondo l'informatore, le condizioni igieniche dei treni ÖBB sulla rete S-Bahn di Vienna sono discutibili. «Nell'interesse della nostra salute, spero nel vostro sostegno», conclude la lettera anonima.

ÖBB mantiene «elevati standard igienici»

Se l'uomo in questione viaggia su un treno, questo deve essere pulito a fondo, con conseguenti cancellazioni complete delle corse. Non appena si scopre che l'uomo sale a bordo, l'intero convoglio viene messo fuori servizio.

Si tratta di una misura puramente precauzionale, poiché in realtà non c'è alcun pericolo, come ha dichiarato un portavoce dell'ÖBB al quotidiano «Die Presse»: «Normalmente i pidocchi non vanno sui tessuti, ma si trasmettono da testa a testa».

Come riportato dal «Kronen Zeitung», le ÖBB hanno confermato il caso. L'azienda mantiene «elevati standard igienici» e i treni colpiti vengono immediatamente «sgomberati, bloccati, ritirati e puliti».

Le autorità sanitarie e sociali sono informate

I dipendenti sono stati informati. Non appena si accorgono che gli uomini sospetti stanno salendo a bordo, devono fare una segnalazione. Purtroppo, però, spesso non vengono scoperti.

Come si potranno evitare simili incidenti in futuro? «Noi non possiamo lavorare in modo socio-terapeutico», ha dichiarato il portavoce delle ÖBB a Die Presse. Le autorità sanitarie e sociali sono state informate.