L'ex «Mister Covid» Daniel Koch è in ospedale, ecco cosa gli è successo

Daniel Koch KEYSTONE

L'ex delegato Covid per la Svizzera Daniel Koch saluta tutti con un nuovo post su Instagram... dall'Inselspital di Berna. L'esperto di crisi pandemica si è rotto la clavicola durante un allenamento e ha dovuto subire un'operazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 2024 è iniziato con un ricovero in ospedale per Daniel Koch.

L'ex esperto Covid dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) si è rotto la clavicola durante un allenamento e ha dovuto subire un intervento chirurgico.

Dopo l'operazione sta «abbastanza bene», come ha annunciato lui stesso in un post su Instagram. Mostra di più

In qualità di esperto SARS-CoV-2 presso l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Daniel Koch è stato il volto della pandemia, tanto da aggiudicarsi il soprannome di «Mister Covid». Dal 2020 non lavora però più per il Consiglio federale.

Ciononostante di recente il 68enne ha stilato un bilancio critico delle misure adottate dal Governo.

Ma in questi giorni Koch non sta facendo notizia per qualcosa che riguarda il Covid, ma per il suo personale stato di salute. Si è infatti rotto la clavicola durante un allenamento di fitness e ha dovuto subire un intervento chirurgico.

È stato lui stesso a spiegarlo in un breve video su Instagram, nel quale si mostra in camice, in una camera d'ospedale, dopo aver subito l'operazione.

«Grazie Inselspital»

Nelle immagini si vede la sua stanza buia e lui dice: «Mi sono rotto la clavicola in allenamento al mattino e subito, al pomeriggio, sono stato operato all'Inselspital. Stasera mi sento di nuovo bene. Grazie mille per le ottime cure e il servizio».

Nel post scrive anche, con semplicità: «Grazie Inselspital». In tutta risposta, i follower gli augurano una pronta guarigione.

Non si conoscono ulteriori dettagli dell'incidente.