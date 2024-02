Una foto del ristorante, chiuso, di Interlaken, il cui proprietario è stato vittima di un omicidio nell'autunno 2020. Keystone

L'ex pugile professionista Viviane O. avrebbe ucciso suo marito. La donna è ricorsa in appello contro la sentenza di primo grado. Ora il caso sarà nuovamente ascoltato davanti al tribunale.

Hai fretta? blue News riassume per te Viviane O. è tornata in tribunale.

La donna di origine brasiliana avrebbe ucciso suo marito nel 2020.

In primo grado è stata condannata a 16 anni di carcere, ma l'ex pugile professionista è ricorsa in appello contro la sentenza. Mostra di più

L'ex campionessa del mondo di boxe Viviane O. è tornata lunedì in tribunale per l'omicidio di suo marito. La donna è stata condannata in prima istanza a 16 anni di carcere nel dicembre 2022, ma ha sempre negato il reato.

Per questo motivo è ora in corso un processo davanti al Tribunale d'appello a Berna, dove l'avvocato difensore di Viviane vuole presentare delle nuove prove che dimostreranno l'innocenza della sua cliente. Il giurista chiede l'assoluzione dell'imputata.

Svenuta durante l'interrogatorio

Lunedì mattina il tribunale ha quindi interrogato nuovamente l'ex pugile sul delitto. Durante le domande, Viviane ha perso i sensi. Secondo quanto riportato dai media la trattativa dovrà quindi essere brevemente interrotta.

Giova ricordare che il fatto di sangue è accaduto nell'autunno del 2020, quando il marito 61enne, un noto ristoratore di Interlaken, è stato trovato morto in un edificio del centro.

Secondo l'accusa e il giudice non c'erano dubbi che fosse stata la moglie, di origine brasiliana e oggi 38enne, a ucciderlo a colpi di mazza da baseball. La difesa invece ha ritenuto che fin subito ci si fosse fissati sull'ipotesi di colpevolezza della donna.