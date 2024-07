L'autobus sembra aver attraversato diverse corsie per entrare in un parco. A provocare l'incidente sarebbe stato un malore dell'autista del bus di linea Kapo Luzern

Un insolito incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, ha coinvolto un bus di linea questa mattina a Lucerna. All'origine vi sarebbe stato un problema di salute dell'autista. I passeggeri non hanno riportato ferite serie.

SDA

La notizia, riportata dal portale online 20min.ch, è stata confermata all'agenzia Keystone-ATS dal portavoce della polizia lucernese, Urs Wigger.

Quest'ultimo ha precisato che l'autobus appartiene alla Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL), l'azienda dei trasporti pubblici di Lucerna.

L'autista è stata poi ricoverata in ospedale per un problema di salute, ha aggiunto Urs Wigger. Alcuni passeggeri sono stati medicati sul posto, ma non ci sono stati feriti gravi.

Stando alle immagini pubblicate su 20min.ch, il bus di linea si è spostato sulla corsia opposta, per poi finire contro dei cespugli.

mp, ats