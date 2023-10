Francesco Le Foche durante una puntata del TV show «Porta a porta» nel 2022. imago images/Maria Laura Antonel

L'immunologo Francesco Le Foche, noto anche per la sua attività durante la pandemia, è stato aggredito nel suo studio a Roma.

Il medico è stato violentemente colpito da un suo paziente di 36 anni ed è stato ricoverato al Policlinico Umberto I dove si trova ‹in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita›. Ha subito traumi al viso e alla testa.

L'aggressore è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. L'uomo avrebbe picchiato il medico contestandogli di non averlo curato bene.

«Era un mio paziente. Aveva avuto un problema alla spina dorsale, ma l’avevo guarito. Poi ha iniziato a chiedermi di curargli il cane. Ma io non potevo, non sono un veterinario. Credo sia questo il motivo per cui sono stato aggredito. Ma stiamo parlando di una persona con problemi» avrebbe spiegato il medico, citato da La Repubblica.