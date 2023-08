L'ondata di caldo che ha colpito il nord del Messico nelle ultime settimane sta provocando un'ondata di morti tra i consumatori di fentanyl, la devastante droga sintetica diventata il principale affare dei cartelli.

Mexicali, Messico, una delle vie più intraprese per entrare negli Stati Uniti. KEYSTONE

È quanto denunciano le autorità sanitarie della città di Mexicali, nello stato della Baja California, che hanno definito l'attuale situazione come «una tormenta perfetta» in quanto i consumatori non percepiscono l'ipertermia sotto gli effetti della droga.

Nonostante l'assenza di statistiche sul consumo, secondo dati diffusi dal governo statale, delle ultime 15 persone decedute a causa del cosiddetto colpo di calore a Mexicali, 10 presentavano fentanyl nel sangue.

Nella città al confine con la California – segnalata per essere oggetto di un vero e proprio «esperimento» sugli effetti della droga da parte dei cartelli messicani – la temperatura ha raggiunto negli ultimi giorni anche i 52 gradi.

Di fronte a questo scenario il direttore per la Sicurezza di Mexicali ha lanciato un'operazione di prevenzione fornendo anche alle pattuglie di polizia dosi di Naloxone, un farmaco da utilizzare in casi di overdose.

SDA