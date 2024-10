Il Nobel per la letteratura è andato a Han Kang, già premiata nel 2016 con il Man Booker International Prize KEYSTONE

Il Premio Nobel per la Letteratura 2024 è stato assegnato dall'Accademia di Svezia alla scrittrice sudcoreana Han Kang «per la sua intensa prosa poetica che mette a confronto i traumi storici con la fragilità della vita umana».

Han Kang, 54 anni, ha vinto nel 2016 il Man Booker International Prize per la narrativa con «La vegetariana» (The Vegetarian), un romanzo sulla discesa nella malattia mentale di una donna che decide di smettere di mangiare carne in una società che non approva la sua scelta.

Tra le opere di Han Kang pubblicate in Italia da Adelphi, «L'ora di Greco», «Atti Umani» (Premio Malaparte nel 2017), «La Vegetariana», «Convalescenza».

