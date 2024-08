A soffrire sarà in particolare il versante meridionale delle Alpi (immagine illustrativa). KEYSTONE

L'ondata di caldo che sta interessando la Svizzera si estende ulteriormente: oltre a gran parte del Ticino e ad alcune zone del Vallese, dove l'allerta canicola è ormai di livello 4 su 5 (forte pericolo), numerose regioni sono nel frattempo state poste in allerta 3.

SDA

Stando al bollettino aggiornato dei pericoli naturali in Svizzera emesso dalla Confederazione, l'elenco delle regioni dove il pericolo è marcato comprende l'alto Ticino, diverse valli del Vallese, la Bassa Engadina, la Valle del Reno nei Grigioni, Ginevra e il bacino lemanico, come pure la zona di Basilea.

Warnung des Bundes: markante Hitzewelle. Gefahrenstufen 3 und 4. Betroffene Regionen, weitere Informationen und Verhaltensempfehlungen auf https://t.co/qjoYMzvqsA und https://t.co/YxsbM0106B oder auf der MeteoSwissApp. #MeteoSchweiz #Unwetterwarnung pic.twitter.com/bJKh9radMs — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) August 10, 2024

A soffrire sarà in particolare il versante meridionale delle Alpi: oggi e domani il caldo dovrebbe «intensificarsi notevolmente», mettono in guardia gli esperti federali. Stando a MeteoSvizzera a basse quote sono attesi 34 gradi, con minime di 22 gradi.

Nel frattempo, oggi, sabato, pomeriggio a Biasca sono stati sfiorati i 36 gradi, la temperatura più alta registrata quest'anno in Svizzera: alle 15:40 la colonnina di mercurio ha raggiunto 35,8 gradi, superando così chiaramente il primato precedente che risaliva al 3 luglio, con 34,6 gradi osservati nella stessa località ticinese, ha indicato a Keystone-Ats Marco Stoll di MeteoSvizzera.

Potete consultare rapidamente le previsioni meteo sulla nostra pagina specifica cliccando qui.

ats