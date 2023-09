Papa Francesco a creato 21 nuovi cardinali, tra i quali Emil Paul Tscherrig. KEYSTONE

Papa Francesco sul Sagrato della Basilica di San Pietro, ha tenuto il Concistoro ordinario pubblico per la creazione di 21 nuovi cardinali – tra cui uno svizzero – con l'imposizione della berretta, la consegna dell'anello e l'assegnazione del Titolo o della Diaconia.

Emil Paul Tscherrig ora è cardinale. È stato nominato da Papa Francesco con altri 20 esponenti della Chiesa. L'elvetico, 76 anni, è originario di Unterems, un piccolo paese di circa 150 abitanti, in Vallese e ha viaggiato in tutto il mondo.

Conosce bene Bergoglio, come ha spiegato ai microfoni della RSI: «Papa Benedetto XVI mi ha mandato in Argentina. Con Bergoglio ho collaborato per un anno a Buenos Aires, era uno dei miei punti di riferimento per le questioni che riguardavano la Chiesa, ma anche su altro.»

«Era sempre ben informato, conosceva la gente, le situazioni, non solo della sua diocesi ma anche delle altre diocesi. Ho sempre apprezzato molto il suo aiuto. Mi ha aiutato in molte occasioni, anche quando ero alle strette.», ha concluso Tscherrig.

Dei 21 nuovi porporati, 18 sono con diritto di voto in un futuro Conclave. Ad essi si aggiungono tre ultra-ottantenni.

Si tratta di Agostino Marchetto, già nunzio apostolico e segretario emerito del Pontificio consiglio per i migranti e gli itineranti, Diego Rafael Padron Sanchez, arcivescovo emerito di Cumaná (Venezuela); Luis Pascual Dri, cappuccino, confessore nel Santuario di Nostra Signora di Pompei, Buenos Aires.

SDA / pab