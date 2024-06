Per la prima volta è stato confermato un decesso umano dovuto a un sottotipo di influenza aviaria. Keystone (Symbolbild)

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha rilevato il primo decesso umano, confermato in laboratorio, a causa di un sottotipo di influenza aviaria. È successo in Messico.

Una persona di 59 anni è morta a Città del Messico il 25 aprile dopo essere stata infettata dal virus A(H5N2), secondo un comunicato dell'OMS.

Non è noto come la persona sia stata infettata.

Una persona di 59 anni è morta a Città del Messico il 25 aprile dopo essere stata infettata dal virus A(H5N2), secondo quanto dichiarato mercoledì dall'OMS. La persona in questione era stata ricoverata in ospedale con febbre, respiro corto, diarrea, nausea e malessere.

Non è noto come la persona sia stata infettata. L'OMS ha aggiunto che in Messico è stata segnalata la presenza del virus nel pollame. A marzo, è stato rilevato un focolaio di A(H5N2) in un allevamento in un cortile dello Stato di Michoacán, che confina con lo Stato del Messico dove viveva la persona infetta.

«Sulla base delle informazioni disponibili, l'OMS ritiene che il rischio attuale per la popolazione generale sia basso», ha dichiarato l'OMS. La persona infetta aveva diverse malattie di base e non era stata a contatto con pollame o altri animali.

