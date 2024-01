Il principe Andrea avrebbe preso parte a un'orgia con adolescenti

Nuove accuse di rapporti sessuali con minori sono emerse nei confronti del principe Andrea. Il suo nome compare più volte nei fascicoli giudiziari dello scandalo di abusi che ha coinvolto il multimilionario statunitense Jeffrey Epstein, trovato morto nella sua cella il 10 agosto 2019.

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Andrea è menzionato più volte nelle 900 pagine del dossier Epstein appena pubblicato.

Diverse ragazze minorenni sarebbero state spinte a fare sesso con il fratello minore dell'allora Principe Carlo, ora re Carlo III.

La compagna di Epstein all'epoca, la già condannata Ghislaine Maxwell, avrebbe presentato le ragazze ad Andrew. Mostra di più

Nello scandalo degli abusi che ha coinvolto il multimilionario statunitense Jeffrey Epstein, un tribunale ha pubblicato i veri nomi di circa 170 persone che in precedenza sarebbero state trattate in modo anonimo. I nomi sono stati citati in una controversia civile tra la statunitense Virginia Giuffre e la compagna di lunga data di Epstein, Ghislaine Maxwell.

Secondo il tabloid britannico «Daily Mail», un nome compare in totale 69 volte: il Principe Andrea. Tra le altre cose, il reale britannico è accusato di aver partecipato a un'«orgia con minori» durante il suo soggiorno sull'isola caraibica di Little Saint James di Epstein.

Il Duca di York è nuovamente coinvolto nello scandalo sessuale che ha implicato il suo amico pedofilo, poco più di un anno dopo aver risolto in via extragiudiziale la causa multimilionaria intentata da Virginia Giuffre nel 2022. Non ha mai ammesso pubblicamente di aver avuto rapporti sessuali con l'allora minorenne.

Orgia con numerose ragazze minorenni

Diverse presunte vittime hanno raccontato d'aver avuto ripetutamente rapporti sessuali con il principe. A una delle donne, all'epoca 17enne, Ghislaine Maxwell ordinò di «dare al principe tutto ciò che voleva».

In un documento giudiziario del 2014, la donna sostiene di essere stata «costretta a rapporti sessuali con questo principe» quando era ancora minorenne. Ciò è avvenuto «a Londra nell'appartamento di Ghislaine Maxwell, a New York e sull'isola privata di Epstein nelle Isole Vergini americane in un'orgia con numerose altre ragazze minorenni».

Virginia Giuffre afferma inoltre di aver fatto sesso con Andrew tre volte, all'età di 17 e 18 anni. Racconta anche di aver partecipato a un sex party sull'isola privata di Epstein, insieme ad altre otto ragazze che, secondo la Giuffre, avevano tutte meno di 18 anni e parlavano a malapena l'inglese.

Epstein è stato arrestato nel luglio 2019. L'uomo d'affari, che era inserito nei circoli più alti, avrebbe abusato sessualmente di numerose ragazze, anche minorenni, e le avrebbe presentate ad altri uomini.

Circa un mese dopo il suo arresto, Epstein è stato trovato morto nella sua cella all'età di 66 anni. Secondo i rapporti ufficiali, si è tolto la vita.