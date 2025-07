I Gardens by the Bay a Singapore di notte. Unsplash

Quando gli altri vanno a letto, inizia la vostra avventura di viaggio. Viaggiare di notte è oggi una vera e propria tendenza: diamo un'occhiata da vicino al cosiddetto «noctourism».

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Il «noctourism», ovvero viaggiare di notte, è di tendenza.

Ciò avviene dopo il tramonto e permette di vivere un mondo diverso.

Scoprite quali esperienze sono particolarmente belle al buio. Mostra di più

Le persone notturne vivono esperienze diverse da quelle dei mattinieri. Ma non tutti vogliono vivere un concerto o a una festa sotto la luna.

Il «noctourism», ovvero il turismo notturno, è di tendenza. Secondo Booking, sempre più persone cercano consapevolmente avventure da vivere di notte.

Anche gli operatori turistici svizzeri se ne stanno accorgendo: «L'interesse per esperienze speciali e suggestive all'aria aperta è in aumento, indipendentemente dall'ora del giorno o della notte», spiega Stephan Kurmann, portavoce di Dertour Svizzera.

Il motivo dell'interesse per queste attività: «Queste esperienze promettono un'atmosfera speciale, una tranquillità e una vicinanza alla natura che spesso non si percepiscono durante il giorno. Offrono spazio per la mindfulness, la decelerazione e l'emozione - aspetti che sono importanti per molti viaggiatori di oggi».

Gli esperti di viaggio di Kuoni hanno osservato un crescente interesse generazionale per le attività al di fuori del mainstream, tra cui le esperienze autentiche di notte, in particolare quando si tratta di viaggi di andata e ritorno pianificati individualmente.

Viaggiare dopo il tramonto permette di sperimentare un mondo diverso. Al buio le stelle brillano, le città sembrano più intime e appaiono animali e spettacoli naturali che di giorno rimangono nascosti.

Scoprite qui quali momenti da pelle d'oca sono particolarmente belli da vivere nell'oscurità celeste.

Per i nottambuli: il bagno di stelle in Marocco

In Marocco è possibile riconoscere le stelle che brillano tra il deserto e le montagne dell'Atlante. Unsplash

«Ogni viaggio offre molte opportunità di attività notturne, indipendentemente dal gruppo di destinazione», afferma Sandra Studer di Globetrotter. Una di queste è l'osservazione delle stelle all'aperto.

Funziona particolarmente bene quando non ci sono città nelle vicinanze. Più scuri sono i dintorni, più luminoso è il cielo. In Marocco, nel Sahara, ci sono numerosi campi nel deserto da cui si possono osservare le stelle cadenti e la Via Lattea.

Budapest brilla particolarmente di notte

Il palazzo del Parlamento di Budapest di notte. Unsplash

Budapest, la capitale dell'Ungheria, rivela il suo vero fascino al buio. Il palazzo del Parlamento, uno dei più belli d'Europa, si trova direttamente sul Danubio. Di notte è illuminato da centinaia di luci e sembra una nave di pietra illuminata che galleggia sul fiume.

È possibile prenotare un tour della vita notturna ungherese in tram - e ci sono delle esperienze appositamente studiate per ammirare il calar del sole.

Anche città come Amsterdam e Parigi sono particolarmente interessanti di notte e offrono offerte speciali.

Singapore: l'Asia futuristica dopo il tramonto

I Gardens by the Bay di Singapore di notte. Unsplash

Se di giorno Singapore è calda e umida, di notte soffia una leggera brezza. Ancora meglio: dopo il tramonto i Gardens by the Bay diventano una favola fantascientifica.

I giardini verticali dei «Supertrees» brillano come gigantesche piante aliene e fanno sembrare quasi surreale la passeggiata notturna nella giungla di luci e nebbia.

Anche i mercati di cibo di strada, tipici dell'Asia, prendono vita al buio.

Caccia all'aurora nel nord

L'aurora boreale si vede solo al buio. Unsplash

Se pensate che la notte sia solo per dormire, non siete mai stati al Parco Nazionale di Abisko, nella Lapponia svedese. La leggendaria Aurora Sky Station, accessibile con una seggiovia, si trova nel mezzo della natura selvaggia, lontano da qualsiasi inquinamento luminoso.

Non appena il cielo si apre, archi di luce verde, viola e rosa danzano sul paesaggio artico.

Ma non è solo in Svezia che si può vedere l'aurora boreale: anche in Islanda si può passare la notte sotto fasci di luce danzanti. Lo spettacolo è particolarmente intenso tra dicembre e marzo.

Un momento da Raperonzolo a Chiang Mai

A Chiang Mai le persone liberano le lanterne nel cielo. Unsplash

Chiunque abbia visto il remake del classico Disney «Rapunzel - L'intreccio della torre» riconoscerà la scena in cui le persone liberano le lanterne nel cielo. Questo è esattamente ciò che accade a Chiang Mai, nel nord della Thailandia, quando vengono liberate nel cielo migliaia di khom loi.

Si tratta di delicate lanterne celesti fatte di carta di riso. Le luci riempiono il cielo come un mare vivente di stelle. Si dice che i desideri si avverino in questo mare di luci.

Safari notturno in Sudafrica

Di notte è possibile osservare animali che di giorno rimangono nascosti. Unsplash

Alcuni animali sono notturni, ma questo non significa che non possiate avvistarli.

Nel Parco Nazionale Kruger, durante un safari notturno guidato in jeep aperte, potrete immergervi in un mondo che rimane nascosto durante il giorno: i rapaci si muovono nell'oscurità, le iene girano silenziosamente, le giraffe sonnecchiano all'ombra delle acacie.

I ranger sanno esattamente come leggere le tracce e cosa si nasconde dietro a un'ombra. Si concentrano sull'invisibile.

Soprattutto tra maggio e settembre, quando le notti sono chiare e fresche, la natura selvaggia africana mostra il suo lato più intenso.

Caccia al tartufo notturna in Italia

La caccia al tartufo è un'avventura in sé. Unsplash

Le delizie culinarie per i viaggiatori più esperti iniziano quando gli altri dormono: nel cuore della notte, armati di scarpe da ginnastica, un cane e la speranza di trovare un tubero. Nel Piemonte, regione dell'Italia settentrionale, i buongustai e gli amanti dell'avventura possono andare a caccia di tartufi di notte.

Quando il sole tramonta, per i cani da tartufo appositamente addestrati inizia il lavoro: al buio l'aria è più fresca, il terreno più umido e i sapori più intensi. Gli animali lavorano con maggiore concentrazione e la foresta diventa il palcoscenico di una delle prelibatezze più misteriose del mondo.

Notte da principessa senza figli a Disneyland

Principessa per una notte? Alcuni giorni è possibile andare a Disneyland di notte. Unsplash

Se riuscite ad aggiudicarvi un posto per la Notte delle Principesse a Disneyland a Parigi o negli Stati Uniti, potrete vivere l'esperienza Disney senza trambusto.

Questo perché è disponibile solo un numero strettamente limitato di biglietti. La Notte delle Principesse offre spuntini, bevande e souvenir speciali dall'aspetto regale, dai macarons in oro rosa ai cocktail glitterati.

Niente code, ma tanta magia luminosa. Perfetto per chi vuole evitare i bambini e festeggiare il proprio momento da principi o principesse.

Parata di pinguini in Australia

Ogni sera, centinaia di piccoli pinguini tornano dal mare alla spiaggia al chiaro di luna per riposare nelle loro grotte di sabbia.

La «Penguin Parade» di Phillip Island, a circa 140 chilometri a sud di Melbourne, è un ottimo esempio di ecoturismo sostenibile: lo spettacolo può essere osservato da una tribuna discretamente illuminata o da una sala di osservazione sotterranea senza disturbare gli animali.

Particolarmente toccante: tra novembre e gennaio compaiono spesso i piccoli e soffici pulcini delle specie più piccole di pinguini.

Osservando gli animali, si fa anche del bene: ogni acquisto di biglietto sostiene la protezione di questi simpatici vagabondi notturni.

