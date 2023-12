Reinhold Messner preoccupa i fan: «Arrivo alla fine»

Nove mesi prima del suo 80° compleanno, l'alpinista Reinhold Messner si lascia andare a riflessioni: suscita scalpore tra i suoi fan con parole profonde su Instagram. (KEYSTONE/DPA/Frank Rumpenhorst) Bild: KEYSTONE

Le sue parole suonano come un addio e sono molto ponderate: la leggenda dell'alpinismo Reinhold Messner condivide i suoi pensieri su Instagram. E provoca scompiglio tra i suoi fan. Ora dichiara: «Sto benissimo!».

Hai fretta? blue News riassume per te Reinhold Messner ha condiviso su Instagram un testo che fa riflettere.

«Sto arrivando alla fine», scrive sotto una foto.

I suoi fan sono preoccupati per l'alpinista e chiedono informazioni sul suo stato di salute.

La leggenda altoatesina, dopo molte emozioni suscitate sui social, interviene dicendo che sta «benissimo». Mostra di più

Reinhold Messner ha suscitato preoccupazione tra i suoi fan nel fine settimana con un testo profondo che suona molto come un addio. Ha postato su Instagram una foto che lo ritrae su una barca. Le montagne sono sfocate sullo sfondo e la leggenda dell'alpinismo guarda pensierosa nel cielo nuvoloso.

«Sto arrivando alla fine, questa è la realtà!», esordisce il 79enne. E Messner continua a scrivere i suoi pensieri: «Ma me ne vado con la coscienza pulita, perché so di essere stato una brava persona, di aver dato il massimo, di essere stato un padre amorevole, un buon amico e un buon fratello.».

«Ora è il momento di vivere i miei ultimi sogni e di amare le persone che significano molto per me, ma la cosa più importante è la gratitudine».

Preoccupazioni per lo stato di salute di Messner

Le parole dell'altoatesino hanno scatenato una marea di commenti preoccupati. I suoi fan hanno subito chiesto informazioni sullo stato di salute del 79enne.

Messner compirà 80 anni l'anno prossimo: «Questa affermazione mi preoccupa!», ha commentato un fan. E continua: «Se ha bisogno di un minimo di aiuto, sono sempre a disposizione».

Ma qualunque cosa accada, per i fan dell'uomo che è stato il primo a scalare tutti gli ottomila del mondo, una cosa è chiara: «Le leggende non muoiono mai. Ti amiamo!».

Alla luce di tutto questo clamore, il quotidiano italiano «Corriere della Sera» ha interpellato direttamente l'alpinista. Messner ha risposto: «Sto bene».

Non c'è da preoccuparsi, ha detto, perché sta bene ed è in viaggio verso l'India, dove sarà sulle montagne per un progetto di studio fino alla fine dell'anno. Ma ha detto di sapere di non avere più vent'anni e nemmeno sessanta ed è consapevole che non vivrà per sempre.

Tutto chiaro dopo una grande emozione

Dopo le profonde riflessioni del fine settimana, Messner stesso ha dato sollievo ai fan con un nuovo post su Instagram all'inizio della settimana. I suoi estimatori possono tirare un sospiro di sollievo.

L'avventuriero non ha voluto preoccupare nessuno e sta «benissimo». «Sono felice di poter guardare indietro a una vita bellissima con alti e bassi e di poter entrare nel mio ultimo decennio in pace. A proposito, non sono l'unico a morire!», chiarisce Messner.

La leggenda dell'alpinismo si rende conto che «non gli resta molto tempo e che la morte è un dato di fatto». Messner non ha certo perso la voglia di vivere. Solo due anni fa ha detto sì alla sua Diane.

Si tratta del terzo matrimonio del 79enne. Messner ha anche quattro figli. E ha ancora molte idee e progetti che vuole realizzare prima della fine.