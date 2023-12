Questa è la situazione venerdì pomeriggio a Schwanden. Le 30 persone colpite non possono uscire di casa. KEYSTONE/Nau.ch

Le intense precipitazioni hanno innescato nuove colate detritiche nell'area della frana di Schwanden (GL). Stamattina diverse centinaia di metri cubi di fango hanno raggiunto una zona residenziale, che era tornata abitabile solo da poche settimane.

Circa 30 persone non possono lasciare le loro case per il momento, informa tramite una nota il comune di Glarona Sud, del quale Schwanden è una frazione. Si sta valutando una nuova evacuazione, mentre squadre di soccorso sono all'opera per riportare la situazione sotto controllo.

Le frane stanno martoriando da diversi mesi la località glaronese. Una parte del villaggio, particolarmente colpita e considerata a rischio, non sarà mai più abitabile, come è stato deciso una settimana fa. In questa cosiddetta «zona rossa», gli immobili saranno abbattuti.

