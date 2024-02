La marcia organizzata ieri a Kansas City per le vittime della sparatoria. (foto d'archivio) Keystone

Taylor Swift ha donato centomila dollari alla famiglia di Lisa Lopez-Galvan, la donna rimasta uccisa nella sparatoria che ha macchiato di sangue la parata organizzata a Kansas City per celebrare la vittoria al Super Bowl dei Chiefs.

Nella squadra di football della città gioca Travis Kelce, boyfriend della Swift. La cantante ha fatto due donazioni di 50 mila dollari ciascuna, accompagnate da messaggi di «vive condoglianze sulla scia di questa perdita devastante».

Un portavoce ha confermato a Variety l'autenticità dei versamenti, effettuati attraverso la piattaforma Go Fund Me per «offrire un sostegno finanziario essenziale» alla famiglia della Lopez-Galvan, che di mestiere faceva la Dj per una radio privata e lascia il marito e due bambini.

Esclusi terrorismo o estremismo

Taylor è in Australia per i concerti del suo tour globale The Eras. Prima del Super Bowl la sua relazione con il tight end era finita al centro di teorie cospirative messe in giro da trumpiani di ferro secondo cui il match contro i 49ers di San Francisco sarebbe stato truccato per consentire alla popolarissima cantante di sponsorizzare la candidatura di Joe Biden in caso di vittoria dei Chiefs.

Teorie smentite dai fatti, ma a cui – riporta oggi il Washington Post – crede ancora un repubblicano su tre.

Ventuno persone sono rimaste ferite nella sparatoria, più della metà sotto i 16 anni, e molti versano in gravissime condizioni. Il capo della polizia Stacey Graves ha escluso matrici terroristiche o legate all'estremismo interno parlando invece di una «disputa personale tra varie persone finita a colpi di arma da fuoco. Tre gli arresti, tra cui due teen-ager che restano sotto chiave.

Quanto ai Chiefs, si sono detti «sinceramente rattristati per l'insensato atto di violenza». Kelce a sua volta ha detto che la tragedia gli ha «spezzato il cuore». Il tight end e il quarterback Patrick Mahomes erano stati criticati dopo la parata finita nel sangue per aver festeggiato poche ore dopo la vittoria in un locale di Kansas City.

SDA