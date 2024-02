Turista scompare nel nulla in Spagna dopo dei misteriosi messaggi

Ana Maria K. (a destra) insieme alla sua amica, che ha ricevuto dei messaggi misteriosi. Bild: Keystone

Durante una vacanza a Madrid, la statunitense Ana Maria K. è scomparsa senza lasciare traccia. Una sua amica ha ricevuto messaggi misteriosi ed è molto preoccupata.

Hai fretta? blue News riassume per te Ana Maria K. voleva concedersi una vacanza a Madrid.

Ma improvvisamente la 40enne è scomparsa.

Poco prima, la sua amica ha ricevuto dei messaggi misteriosi. Mostra di più

Tutto ciò che desiderava era una pausa. Per allontanarsi dall'attuale marito, da cui voleva divorziare dopo 13 anni di matrimonio. Ma il viaggio dell'americana Ana Maria K. a Madrid non è andato come previsto.

È arrivata nella capitale spagnola all'inizio del mese, e poco dopo, i suoi amici hanno ricevuto dei messaggi strani da parte sua, come riporta Fox News.

Diceva di aver incontrato un uomo per strada, voleva andare con lui nella sua casa estiva e rimanerci per qualche giorno, ha detto una delle sue amiche. «Questo mi ha preoccupato».

Si è convinta subito che il messaggio non fosse autentico. Era redatto senza emozioni e non corrispondeva allo stile di scrittura abituale di Ana. In più lo aveva ricevuto sia in inglese che in spagnolo. Si è subito resa conto che non era l'amica a scrivere.

Telecamera spruzzata

Secondo Fox, è emerso anche un video di sorveglianza che presenta elementi preoccupanti.

Un uomo con un casco da motociclista ha spruzzato della vernice sulle telecamere di sicurezza all'esterno dell'appartamento di Ana. Ma non è chiaro se l'episodio abbia a che fare con la sua scomparsa.

La turista avrebbe avuto dei progetti concreti il giorno successivo alla sua improvvisa sparizione. E, secondo l'amica, non li ha mai cancellati. Per lei Ana è stata vittima di un crimine.

Questa telecamera di Madrid è stata imbrattata da uno sconosciuto poco prima che Ana Maria K. scomparisse. Bild: AP

Non è chiaro chi possa aver fatto qualcosa alla 40enne. Secondo i media, il marito, con cui è attualmente separata, ha un alibi.

Non ci sono indizi che possano far pensare che sia stato lui a farle del male, riporta Fox News.

Le stazioni di polizia di Madrid e di Fort Lauderdale, nello Stato americano della Florida, dove Ana vive, hanno avviato le indagini.