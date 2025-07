Turisti problematici nei laghi di montagna, la Svizzera è già alle prese con l'overtourism?

Una tenda sul lago Fählensee: il campeggio è vietato nell'Alpstein, ma è consentito in questo prato di contadini a pagamento. Keystone

Dal lago di Seewlisee a Uri al remoto lago di Fählensee in Appenzello Interno, sempre più turisti sono attratti dalle montagne svizzere, con conseguenze per la natura e la gente del posto. Il Paese è già afflitto dal turismo di massa? Un esperto analizza la situazione per blue News.

«L'altro fine settimana c'erano 53 tende», ha dichiarato di recente a blue News Conny Friedrichs, gerente della capanna Seewlialp nel Canton Uri. In Appenzello, invece, ha fatto recentemente notizia un gruppo di olandesi in campeggio sul lago Fählensee.

In Svizzera ci sono sempre più notizie sull'afflusso di turisti nei remoti laghi di montagna e sui conseguenti conflitti con la popolazione locale e gli agricoltori alpini.

È noto che destinazioni escursionistiche come il lago di Oeschinen nell'Oberland bernese o il lago di Cauma vicino a Flims nei Grigioni sono particolarmente popolari tra i turisti. Il fenomeno associato si chiama turismo di massa, o in inglese overtourism, e sembra diffondersi anche in luoghi meno conosciuti.

«Negli ultimi anni si è verificata una chiara tendenza a visitare con maggiore frequenza luoghi più elevati e precedentemente meno noti», spiega a blue News Adrian Müller, esperto di turismo dell'Università di Berna.

«In Svizzera non c'è overtourism»

Svizzera Turismo sottolinea che «in Svizzera non esiste un turismo di massa o un overtourism sullo stile di Barcellona o Dubrovnik». È vero che in alcuni centri turistici si verificano degli affollamenti individuali, temporanei e localizzati nei fine settimana dell'alta stagione e quando il tempo è bello.

Nel complesso il turismo elvetico ha però ancora spazio a sufficienza e una forte domanda di nuovi ospiti. L'organizzazione nazionale fornisce un dato a riprova: in media l'occupazione alberghiera nel Paese è inferiore al 50% durante tutto l'anno.

Più visibilità grazie ai social media

Il fatto è che la corsa dei viaggiatori verso le destinazioni di montagna è aumentata, almeno nella percezione pubblica. Anche Müller condivide l'impressione che i picchi di visitatori si siano concentrati maggiormente in certi luoghi e in certi momenti, ma sottolinea: «Non ho dati empirici completi su questo sviluppo specifico».

Da un lato, vede le ragioni di questo fenomeno nella crescente popolarità dell'escursionismo. Gli sport di montagna sono ora facilmente disponibili a molte persone, grazie a una buona accessibilità, a infrastrutture moderne e a strumenti digitali come app e mappe.

Molto frequentato dai campeggiatori selvaggi: il lago Seewli nel cantone di Uri. blue News

«E la visibilità di queste destinazioni di viaggio e di escursione sui social media è aumentata in modo significativo», afferma Müller. Le immagini di specchi d'acqua di montagna o cime idilliache si stanno diffondendo rapidamente e fanno venire voglia a molti di visitare anche questi luoghi.

Lo sviluppo dipende dalle tendenze

«Molte destinazioni un tempo tranquille, come il lago di Fählensee, si sono trasformate in breve tempo in destinazioni popolari grazie alle dinamiche descritte sopra», sottolinea l'esperto. Lo sviluppo spesso non è lineare, ma dipende fortemente dalle tendenze, dalla visibilità mediatica e dall'accessibilità.

C'è anche una tendenza globale generale: «Il turismo continua a crescere in tutto il mondo: ci sono più persone in generale e più persone che possono permettersi di viaggiare», dice Müller.

Allo stesso tempo, sempre più persone vivono in aree urbane, dove aumenta il desiderio di svago e di vivere la natura. «Le montagne sono percepite come rifugi facilmente accessibili con un alto valore esperienziale».

Più divieti e leggi

I cantoni stanno rispondendo al boom turistico con divieti e misure di controllo. «Siamo preoccupati di dover vietare sempre più cose per legge», ha dichiarato Roland Dähler, sindaco di Innerrhoden, all'agenzia di stampa Keystone-SDA.

Ad esempio, è in fase di progettazione un sistema di guida e prenotazione dei parcheggi. In futuro i viaggiatori saranno informati tempestivamente dei posti auto ancora disponibili nel cantone tramite cartelli.

I camper saranno ammessi solo nelle aree designate e nei campeggi ufficiali. Al più tardi a partire dal 2028 entreranno in vigore nuove regole più severe per il campeggio e il bivacco con le tende.

In un'intervista a blue News, Kurt Schuler, presidente della Korporation Uri, sottolinea anche la necessità di misure adeguate se l'afflusso continuerà ad aumentare nei prossimi anni: «Non lo vogliamo, ma dobbiamo proteggere il nostro ambiente».

Una guardia forestale informa i turisti a Davos

Quando sono necessarie misure contro l'overtourism? Secondo Müller, sono necessarie quando l'impatto del turismo supera la qualità della vita della popolazione locale o la capacità di carico ecologico di un'area.

«Non si tratta solo di cifre assolute, ma del rapporto tra la capacità e l'effettivo numero di visitatori, nonché della percezione soggettiva della popolazione locale», chiarisce l'esperto

È infatti importante un approccio dipendente dal contesto: «Prima capire, poi agire in modo mirato, sulla base dei dati, dell'esperienza locale e del dialogo con tutte le parti interessate».

Svizzera Turismo scrive che i «disagi limitati e le situazioni individuali» sono note da tempo alle imprese turistiche e alle autorità locali responsabili. A livello locale si stanno adottando misure adeguate.

L'ente cita come esempio Davos-Klosters, dove una guardia forestale informa gli ospiti nei punti critici e richiama l'attenzione sulle regole del campeggio.

Idillio montano lontano da Instagram?

Ma chi cerca pace e relax in montagna non deve scoraggiarsi: «Nonostante la grande visibilità di alcune destinazioni, ci sono ancora molte regioni di montagna che sono meno frequentate», dice Müller.

Il turismo è fortemente concentrato su alcuni punti caldi ed è proprio qui che si trova un'opportunità: «Con una consapevole diversificazione dell'offerta, una gestione stagionale e una comunicazione mirata, altre regioni potrebbero essere sollevate e rese più attraenti».