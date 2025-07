Nel Canton Uri turisti irrispettosi e senza esperienza disturbano le mucche e rovinano gli alpeggi

Seewlisee, nel Canton Uri Samuel Walder

La Svizzera è un Paese di montagna e da decine di anni i paesaggi d'alta quota attirano turisti da tutto il mondo. Il problema è che ormai sono praticamente invasi. Così succede anche nel Canton Uri.

Hai fretta? blue News riassume per te Il lago di Seewli, nel Canton Uri, è diventato un vero e proprio hotspot escursionistico grazie ai social media.

Gli agricoltori alpini sono contenti dei visitatori, ma sono infastiditi dal modo in cui vengono trattati la natura e gli animali.

Il numero di visitatori del laghetto di Seewli è aumentato notevolmente negli ultimi anni. A volte ci sono 53 tende vicino al bacino e ciò corrisponde a circa 170 visitatori.

Il presidente della Corporazione di Uri ritiene che questo afflusso sia un'arma a doppio taglio. I visitatori sono i benvenuti, ma si spera che la natura venga trattata con rispetto. Mostra di più

Il sole non ha ancora superato la cima del Rinderstock e quindi all'ombra fa ancora fresco, nonostante sia luglio. Tuttavia, gli appassionati di escursionismo si stanno radunando nel piccolo villaggio urano di Silenen, presso la funivia del Chilcherberg.

Questo perché l'itinerario escursionistico sul Chli Windgällen è consigliato da chi si occupa di turismo, ma non solo. Per essere più precisi, il Seewlisee, dietro il Chli Windgällen, sta attirando turisti, lentamente ma inesorabilmente, da tutto il mondo.

Dopo il Covid, l'escursionismo in Svizzera ha conosciuto un boom senza precedenti. E i social media, in particolare, stanno giocando un ruolo fondamentale.

Nessuna distanza sembra essere troppo lontana per chi desidera scattare la foto perfetta per Instagram e altri social. Con grande disappunto degli agricoltori alpini.

L'idillio è unico, ma questo attira molti turisti. Samuel Walder

Il numero di escursionisti è in aumento anche nel Canton Uri. Il Seewlisee è un luogo quasi mistico, che offre uno scenario da favola. Ma la natura, gli animali e persino gli operatori dell'alpeggio sono sempre più in difficoltà a causa dei turisti.

Cianfrusaglie, musica ad alto volume, mancanza di rispetto: brutte tracce di apparenti appassionati di escursionismo in un paesaggio un tempo incontaminato.

I numeri sono in aumento: ci sono sempre più turisti

blue News ha incontrato Jörg e Conny, i quali gestiscono la Seewlialp, a 2'021 metri sul livello del mare. «Lo scorso fine settimana ce n'erano 20, quello prima ancora 53», racconta la donna.

Sta parlando dei campeggiatori liberi sulle rive del lago. «Sono tra le 150 e le 170 persone», spiega invece Jörg. Un record agli occhi degli alpigiani, che si trovano sull'alpe per la loro seconda stagione.

L'afflusso di turisti è aumentato in modo significativo. «I social media sono la ragione principale per cui sempre più persone fanno escursioni qui», dice lei.

Non è che non sia contenta di avere molti visitatori, ma il problema è il rispetto per la natura. «Da dopo la pandemia di Covid, abbiamo notato che il numero di visitatori è in aumento. Fortunatamente, quest'anno le cose sono andate meglio con i rifiuti. Invece l'anno scorso è stato davvero un disastro», dice l'agricoltore alpino.

Jörg e Conny gestiscono l'alpe sotto il lago di Seewli. Samuel Walder

Questo perché le mucche pascolano accanto alla struttura ricettiva di Seewlisee e raggiungono il lago perché il pascolo è delimitato. Così i turisti si accampano proprio dove pascolano questi animali.

«Le mucche sono curiose e iniziano a calpestare o addirittura a mangiare rifiuti, vestiti e tende. Questo chiaramente le danneggia», spiega Jörg.

E come altre conseguenza, i turisti si lamentano con i due alpigiani. E questo è chiaramente sbagliato, perché i turisti hanno invaso il territorio delle mucche e non il contrario.

La sicurezza non è sempre garantita

Agli escursionisti mancano sicurezza ed esperienza. Il sentiero che porta a Seewlisee è ripido, in alcuni punti non ben protetto e disseminato di radici e grosse rocce.

«Abbiamo già visto escursionisti che sono venuti con scarpe da ginnastica, abbigliamento estivo, bagagli, casse acustiche e nessuna attrezzatura. Il tempo cambia rapidamente in montagna», dice Conny. «Questo significa che gli incidenti possono sempre accadere».

Sulla ferrovia di montagna possono salire al massimo quattro persone. Quindi, se c'è fretta, c'è la coda. Samuel Walder

Lui racconta: «L'ultima volta ha iniziato a piovere all'improvviso e c'erano 20 persone in piedi sotto il tetto perché non avevano una giacca antipioggia o una tenda».

Rispetto per l'ambiente e la natura

Nel Canton Uri è ancora consentito il campeggio libero. Ma alcuni lo considerano un privilegio, visto che sempre più alpigiani fanno pagare il campeggio o addirittura lo vietano.

Kurt Schuler, presidente della Corporazione di Uri, dice a blue News: «Il flusso di turisti è aumentato notevolmente negli ultimi anni».

Sembra proprio che il lago Seewli sia già un hotspot. «Siamo molto felici di accogliere i visitatori, ma speriamo che la natura venga trattata con rispetto», afferma.

Kurt Schuler è felice di accogliere i turisti, ma fa appello al buon senso e al rispetto. Korporation Uri

I rifiuti sono un problema, e quando le persone fanno i loro bisogni in montagna, non solo hanno un impatto negativo sugli altri escursionisti, ma danneggiano anche la flora e la fauna. È necessario tenere sotto controllo questo fenomeno.

«La funivia di montagna non è stata progettata per accogliere grandi folle e il sentiero che porta in cima offre poche alternative», afferma Schuler.

Se nei prossimi anni l'affluenza aumenterà, si dovranno adottare misure adeguate. «Non lo vogliamo, ma dobbiamo proteggere il nostro ambiente».

Il presidente si appella al buon senso dei turisti. «La consultazione con la popolazione locale, cioè con gli agricoltori alpini, è importante. I turisti dovrebbero chiedere dove possono piantare le tende». In questo modo si eviterebbero le dispute.

Schuler vede anche nei social media il principale motore della corsa alle montagne. Tuttavia, spera che i visitatori mostrino il necessario rispetto, in modo da poter godere di una bella vacanza a contatto con l'ambiente e la natura.