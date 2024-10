Non solo turisti maleducati: «Molte capanne stanno diventando hotel»

Il rifugio Oberaarjoch è sospeso sull'abisso come se fosse incollato alla roccia. zVg

I turisti maleducati stanno causando problemi ad alcune capanne: un guardiano di rifugi non è d'accordo con questa narrazione e vede anche i suoi colleghi come responsabili. E spera nell'organizzazione di una tavola rotonda.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Due guardiani di rifugio si sono recentemente lamentati pubblicamente della crescente mancanza di rispetto da parte degli ospiti.

Secondo Corsin Flepp, guardiano della Oberaarjochhütte, non esiste però un problema generalizzato dei turisti nelle capanne.

Lui ritiene che la responsabilità sia anche dei gestori, che aumentano le aspettative dei visitatori con proroghe e prezzi elevati. Mostra di più

«La mancanza di rispetto è a volte incredibile», ha dichiarato di recente Edith Lehner, guardiana del rifugio Hörnli ai piedi del Cervino. Dal canto suo Claudia Freitag, guardiana della Muttseehütte sopra Linthal (GL), si è addirittura dimessa dopo quattro anni di servizio a causa delle eccessive richieste dei turisti.

La mancanza di rispetto e il comportamento scorretto di alcuni ospiti sono un problema generale per i rifugi? «No, non si può generalizzare», afferma Corsin Flepp, mettendo le cose in prospettiva.

Insieme alla moglie e a un dipendente, gestisce da circa un anno la capanna CAS di Oberaarjoch, a 3'258 metri di altitudine, sempre in territorio vallesano, ma molto vicino al confine con Berna. Sua moglie ha lavorato per molti anni alla Bordierhütte in Vallese.

«I numerosi rifugi alpini in Svizzera non possono essere paragonati tra loro a causa delle enormi differenze di posizione, accesso e dimensioni», spiega Flepp.

Il fatto che altre capanne soffrano del turismo di massa è sicuramente un problema da affrontare: «Ma ci sono molti rifugi che non hanno assolutamente problemi con i loro ospiti».

La gratitudine al posto del WLAN

Le persone apprezzano il fascino originale e semplice dell'Oberaarjochhütte, continua il guardiano. «Quest'anno, ad esempio, non un solo ospite ha chiesto il Wi-Fi». Quasi tutti i visitatori sono stati riconoscenti e cordiali.

Secondo Flepp, il fatto che la situazione negli altri rifugi sia molto più tesa non è dovuto solo ai turisti: «Negli ultimi anni, l'espansione di molte capanne ha creato condizioni simili a quelle di un albergo».

Questo vale anche per il segmento di prezzo: «Quando si stabiliscono standard diversi per un sacco di soldi e si chiede di più in cambio, le aspettative degli ospiti naturalmente aumentano».

Questo attira anche persone che hanno poca o nessuna esperienza di montagna e non sanno come comportarsi in un rifugio. «Il turismo di massa, con tutti i suoi eccessi negativi, viene portato ad alta quota», afferma il guardiano.

Il significato e lo scopo dei rifugi alpini si sta quindi un po' perdendo.

«Molte capanne stanno diventando hotel»

In origine, i rifugi servivano come protezione contro le tempeste e le forti nevicate nelle aree non sviluppate e offrivano la possibilità di riposare.

«Più a lungo rimangono, più molte capanne diventano hotel», dice Flepp. E che hanno lo stesso aspetto di quelli della valle. «Non ne abbiamo bisogno in montagna».

Il guardiano spera che il Club Alpino Svizzero (CAS) organizzi nel prossimo futuro una tavola rotonda per discutere insieme delle sfide. Secondo lui, un possibile approccio sarebbe quello di distinguere tra rifugi di montagna e rifugi di alta montagna.

In questo modo sarebbe più facile sottolineare ciò che gli ospiti possono aspettarsi dalla loro visita e le infrastrutture presenti in loco.