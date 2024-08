Una guardiana di un rifugio CAS si dimette a causa delle orde di turisti, spesso maleducati

Claudia Freitag si è dimessa dopo quattro anni come guardiana del rifugio di montagna Muttseehütte sopra Linthal, nel Canton Glarona. Muttseehütte

Dopo quattro anni, Claudia Freitag si è dimessa dal suo impiego come guardiana del rifugio di montagna del CAS, il Muttseehütte sopra Linthal, nel Canton Glarona. Oltre agli stremanti orari lavorativi, sono state le maggiori richieste e i comportamenti scorretti dei turisti a spingerla a licenziarsi.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo quattro anni come guardiana del rifugio CAS Muttseehütte sopra Linthal (GL), Claudia Freitag si è dimessa.

Gli estenuanti orari di lavoro le hanno portato via molte energie, che non è più in grado di recuperare.

D'altro canto, anche le sempre più numerose richieste e i comportamenti spesso sbagliati dei turisti hanno giocato un ruolo. Mostra di più

Claudia Freitag, guardiana del rifugio Muttseehütte sopra Linthal nel Canton Glarona, lascia il suo impegnativo lavoro dopo quattro anni. Le giornate di 15 ore, sette giorni su sette, l'hanno stremata: «Il lavoro richiede molte energie che non riesco a recuperare».

Claudia trova anche particolarmente frustrante avere a che fare con giovani ospiti che vengono in montagna solo per scattare delle foto da pubblicare sui social media, e che spesso non sono nemmeno attrezzati. In molti non sanno proprio come comportarsi in montagna.

La guardiana osserva che molti escursionisti non capiscono la differenza tra un ristorante di montagna a valle e un semplice rifugio del CAS (Club Alpino Svizzero): «Non si rendono conto che dobbiamo far volare giù i rifiuti che depositano da noi», afferma Freitag.

Orde di turisti selvaggi

Un altro fattore sono le esigenze dei turisti in costante aumento. Ad esempio le allergie e le intolleranze alimentari giocano un ruolo importante per quanto riguarda il cibo. E gli escursionisti arrivano sempre più tardi.

«Arrivano alle 16:00 e vogliono qualcosa di caldo da mangiare», anche se la funivia funziona solo fino alle 18:00. Per questo motivo i pasti caldi sono disponibili solo fino alle 16:00, dopodiché solo gli ospiti che pernottano ricevono un pasto caldo.

Anche la gente del posto evita sempre più spesso la regione. Il motivo è la folla di turisti. Ad esempio, durante un fine settimana, il tempo di attesa alla funivia è stato di circa due ore. «La gente del posto non aspetta così tanto. È comprensibile», dice la guardiana del rifugio.

Infine, i campeggiatori selvaggi complicano ulteriormente la situazione. «Questo costa molta energia», racconta Freitag. Ecco perché ora vuole rilassarsi... in montagna. Anche se non ha ancora trovato un nuovo lavoro.