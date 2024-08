Campane, lotta per i lettini, proteste e scioperi in spiaggia: i turisti hanno dovuto sopportare molto quest'anno. Qualcuno è riuscito a rilassarsi? Ecco un riassunto dell'estate 2024.

Le proteste contro il turismo di massa sono state solo un fastidio per i vacanzieri. sda/Clara Margais/dpa

Le vacanze estive sono ormai quasi finite per tutti. E per molti turisti sono state una vera sfida.

I ricordi includono risse in spiaggia, gente del posto arrabbiata e turisti spericolati.

blue News ha raccolto per voi le storie peggiori legate alle vacanze.

Guardando all'estate del 2024, è chiaro che le vacanze non sono più quelle di una volta. Non c'è più la pace e la tranquillità, il relax e lo svago.

Quest'anno sono state caratterizzate da vere e proprie lotte, su più fronti. Ecco un riassunto.

La lotta per le sdraio

È la madre di tutte le faide vacanziere: la lotta per le sdraio.

Ecco le istruzioni: al mattino, prendete sottobraccio un carico di asciugamani da bagno e portateli a passo d'uomo fino alla piscina dell'hotel o alla spiaggia. Lì, stendeteli sui lettini ancora liberi per contrassegnarli come di vostra proprietà personale per la giornata. Questo anche se non avete intenzione di rimanere in zona fino al pomeriggio o se c'è un imprevisto che vi impedisce di farlo.

Un tempo combattuta soprattutto da tedeschi e inglesi a Maiorca, la lotta per le sdraio è ormai diventata un'arte marziale universale: praticata in tutte le nazioni e i generi, in tutte le destinazioni turistiche del mondo.

Nell'estate 2024, le sessioni notturne sono diventate una vera e propria moda: poco dopo la mezzanotte, i più «furbi» si mettevano già all'opera per prenotarsi il proprio posto per il giorno successivo.

E se la modalità di difesa passiva non era abbastanza, passavano all'attacco. Su una spiaggia italiana, ad esempio, questo innocuo passatempo estivo è degenerato in una vera e propria rissa.

Al giorno d'oggi, un'accanita lotta per le sedie a sdraio gratuite è apparentemente parte integrante della socializzazione vacanziera, tanto che i turisti dubitano della propria sanità mentale quando vengono offerti degli omaggi. Sul lago di Brienz, una donna americana ha dovuto affrontare un vero e proprio shock culturale: voleva mangiarsi un panino appena comprato su una sedia a sdraio e non ha dovuto pagare per lo spazio. Niente!

Caldo estremo e «coolcation»

Nei Paesi mediterranei fa spesso un po' più caldo che a casa nostra. È per questo che ci andiamo: per prendere il sole, fare il bagno nell'acqua fresca, indossare impunemente sandali e camicie di lino bianco.

Tuttavia, il cambiamento climatico ha modificato le cose. Nel Mediterraneo fa più caldo che qui, ma molto più caldo. La redattrice di blue News Vanessa Büchel lo ha sperimentato in prima persona: invece di fare una passeggiata rilassante a Firenze, il caldo l'ha distrutta. Era persino invidiosa di una turista che portava un ventilatore al collo. Il che non è auspicabile dal punto di vista della moda.

Nel frattempo, le temperature di oltre 40 gradi nel sud del Mediterraneo spingono sempre più vacanzieri verso il più fresco nord. Fiordi al posto delle spiagge, ghiacciai al posto del Mediterraneo: la Scandinavia si sta attrezzando per aumentare il turismo estivo. «Coolcation» - una combinazione di «cool» e «holiday» - è il nome della tendenza a trascorrere le vacanze estive in climi più freschi.

Oltre alle temperature gradevoli, un altro vantaggio è che le destinazioni turistiche del Nord Europa non sono generalmente ancora sovraffollate. Questo perché il turismo eccessivo è un problema in molte località ed è stato la causa della maggior parte dei problemi di quest'estate.

Proteste, proteste, proteste

Nelle Isole Canarie, in Grecia, in Spagna e in Italia, il turismo di massa non regolamentato sta spingendo la popolazione locale a scendere in strada.

A Maiorca decine di migliaia di persone hanno protestato: sull'isola sono apparsi graffiti con la scritta «Uccidi un turista» e la gente del posto ha occupato la spiaggia.

Anche altrove ci sono state manifestazioni: l'esperto di turismo Jürg Stettler spiega in un'intervista a blue News perché in molti luoghi la percezione del turismo di massa sta cambiando.

Non è solo la popolazione ad averne abbastanza. Anche i politici e i gestori di destinazioni particolarmente affollate hanno riconosciuto che il turismo eccessivo comporta dei problemi.

Amsterdam ha ora un limite massimo per i pernottamenti, Venezia fa pagare l'ingresso, una gola popolare a Tenerife fa lo stesso, le tasse sono state aumentate e la sindaca di Saint-Tropez sta facendo un disperato appello ai turisti.

La gente del posto bloccata in casa

A volte, però, i responsabili delle città hanno più a cuore i turisti che gli abitanti del luogo: a Santorini, in Grecia, un appello del sindaco sta facendo notizia.

In un «avviso di emergenza», Panos Kavallaris ha avvertito la popolazione dell'«arrivo di 17.000 visitatori di navi da crociera!!!». Per evitare di sovraccaricare le infrastrutture locali, ai cittadini veniva chiesto di «ridurre il più possibile gli spostamenti!!!».

Schermi per una montagna

Le autorità di Fujikawaguchiko, in Giappone, hanno escogitato una misura speciale contro il turismo di massa. La piccola città è invasa da turisti che vengono tutti per un unico motivo: il Monte Fuji, che sembra appollaiato sul tetto di un supermercato.

Dopo uno scatto e un upload su Instagram, se ne vanno di nuovo. Rimangono i rifiuti e i residenti infastiditi, perché nessuno rispetta le regole del traffico e le strade sono costantemente bloccate.

L'amministrazione comunale sta prendendo provvedimenti. È stato eretto un muro nero per bloccare la vista e tenere lontane le folle di turisti. Una soluzione amara.

Spiaggia chiusa e mare sporco

I turisti in Italia hanno vissuto un incubo. Le spiagge sono rimaste chiuse in una bella giornata estiva di inizio agosto. Gli operatori dei lidi hanno scioperato: per una volta, il motivo non sono stati i turisti, ma l'UE.

Ma anche quando le spiagge erano aperte non era sempre invitante nuotare nel Mediterraneo. Alghe e feci hanno trasformato l'estate in una prova di coraggio igienico.

Sulla popolare isola croata di Korčula, nell'Adriatico, c'erano troppe feci in mare, mentre Rimini e altre località balneari italiane hanno dovuto fare i conti con il «muco di mare»: la melma di alghe che galleggiava sulla superficie dell'acqua ha reso il bagno nell'Adriatico tutt'altro che piacevole.

«Turisti di Instagram» e incidenti a ripetizione

Una specie che negli ultimi tempi si è particolarmente diffusa: i turisti di Instagram. Si tratta per lo più di giovani che si recano in luoghi particolarmente trendy soprattutto per scattare una foto da pubblicare sui social media.

Anche in Svizzera esistono destinazioni Instagram: in montagna i cacciatori di immagini si presentano talvolta in sandali e maglietta. A fronte di un equipaggiamento minimo, le esigenze sono ovviamente massime. Molte persone, inoltre, non sanno come comportarsi in montagna. Questo costa energia e fa saltare i nervi, ad esempio al guardiano di un rifugio del CAS di Glarona.

Anche il lago di Oeschinen, a Kandersteg, nel Canton Berna, è una meta escursionistica popolare che suscita molto entusiasmo sui social media. La crescente popolarità comporta anche dei problemi. Molti visitatori non sono adeguatamente equipaggiati e sottovalutano i pericoli dei sentieri di montagna, il che può portare a tragiche morti.

Le campane della chiesa in Trentino

E poi c'è la storia delle campane della chiesa trentina. Nel paese di Rumo, in Val di Non, suonano con una certa frequenza: 48 volte al giorno per un totale di 184 rintocchi, come riporta Focus.

Questo non è un problema per gli abitanti del luogo, che sono abituati. Ma non tutti i turisti sembrano essere in grado di sopportarlo. Un gruppo di villeggianti ha chiesto al Comune e alla parrocchia di prendere provvedimenti contro i rintocchi. Non ci sono riusciti.

Peggio ancora: è scoppiata un'accesa discussione tra l'amministrazione comunale e i turisti, con minacce personali, anche al sindaco.

La calma prima dell'assalto

C'è ancora speranza per la prossima estate: se non siete in vena di vacanze horror, vi consigliamo destinazioni che non sono ancora apparse in un feed di Instagram.

Un consiglio con le migliori intenzioni: non andate tutti insieme in Liechtenstein, Kiribati e Angola. Questo porterebbe solo al circolo vizioso descritto sopra.