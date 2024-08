Scendono in piscina in piena notte per assicurarsi i posti migliori e girano anche un video

Una prenotazione lettino con l'asciugamano. Un fermo immagine del video

Non c'è limite d'azione per assicurarsi i posti migliori in spiaggia o in piscina durante le vacanze. A dimostrarlo questo ennesimo caso: una coppia britannica è uscita in piena notte per posizionare i propri asciugamani sui lettini. E ha documentato il tutto con un video, che è diventato subito virale, suscitando anche diverse reazioni.

Un'azione decisa perché anche gli altri ospiti dell'hotel facevano lo stesso.

Durante una vacanza al mare nella località portoghese di Albufeira, nella zona dell'Algarve, Aimee Millar e il suo compagno Darragh si sono trovati di fronte a un problema, che sta diventando sempre più comune in vacanza: la feroce battaglia per i lettini. In questo caso, quelli della piscina dell'hotel.

Dopo aver notato che gli altri ospiti posizionavano i loro asciugamani sui lettini già in piena notte per assicurarsi i posti migliori, hanno deciso di fare lo stesso. Sono dunque sgattaiolati fuori verso la piscina all'1 di notte.

«È stata una follia, ma non avevamo scelta», ha raccontato Aimee al «Daily Mail». Se non fossero riusciti ad assicurarsi i lettini, il giorno dopo avrebbero dovuto sborsare circa 7 franchi, ha raccontato la giovane, senza però spiegarne il motivo.

Il video ha suscitato molte reazioni

Aimee ha documentato il tutto su Tiktok, commentando: «Sarebbe più corretto che nessuno prenoti i lettini fino alle 9 o alle 10 del mattino. Questo perché per alcuni, come per le coppie anziane o per le famiglie con bambini piccoli, è impossibile alzarsi nel cuore della notte».

Il video ha suscitato molte reazioni: alcuni hanno definito il loro comportamento «ridicolo», mentre altri hanno detto che gli hotel dovrebbero assegnare i vari posti, sia in piscina che in spiaggia, in modo da evitare questo genere di caos.

Ecco il video (con sottotitoli in tedesco):

Rissa per le sdraio in Italia

La lotta per i lettini non è una novità, ma sempre più frequente negli ultimi anni. E in alcuni casi è addirittura degenerata, come ad esempio a luglio, in Italia.

In quell'occasione due donne, che volevano i posti in prima fila sulla spiaggia di Varcaturo, vicino a Napoli, si sono messe le mani addosso davanti agli altri bagnanti, increduli e scioccati.