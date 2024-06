Adolescente abbandona mamma e papà su un'isola dei Caraibi. Ecco perché

Un diciottenne voleva tornare in tempo alla nave da crociera dopo un'escursione a terra, ma i suoi genitori erano troppo impegnati a fare shopping. Così ha lasciato mamma e papà indietro senza indugi. PantherMedia / Ralf Levc

Un adolescente ha lasciato i genitori su un'isola dei Caraibi perché volevano fare ancora un po' di shopping. Mamma e papà sono arrabbiati perché la nave è partita senza di loro. Sui social media si è scatenato un acceso dibattito.

vab Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Mamma e papà sono arrabbiati perché il figlio li ha lasciati indietro su un'isola dei Caraibi mentre lui è riuscito a salire in tempo sulla nave da crociera.

Il ragazzo ha raccontato la sua storia alla comunità Reddit, dove il dibattito è stato molto acceso.

Secondo il diciottenne, i suoi genitori erano così presi a fare shopping che non lo hanno voluto ascoltare.

Abituati a fare un altro tipo di vacanza, il ragazzo li aveva avvertiti che una crociera è diversa e che i passeggeri devono rispettare il programma delle escursioni.

Per risalire a bordo mamma e papà hanno dovuto prendere un volo fino al porto successivo. Mostra di più

Non è un segreto che le navi da crociera abbiano un programma rigoroso da rispettare. Se si arriva in ritardo dopo un'escursione a terra, si è sfortunati e, nel peggiore dei casi, si viene lasciati indietro.

Uno di questi «drammi da crociera» si è verificato di recente nei Caraibi, dove un adolescente ha deciso di abbandonare i genitori perché non lo ascoltavano. Ha condiviso la sua storia sulla piattaforma Reddit, dove le reazioni si sono moltiplicate.

E la domanda sorge spontanea nei commenti: Chi sono i genitori in questo caso?

«Non volevano tornare sulla nave quando ho detto loro che era ora di andare», scrive il 18enne nel suo post. E continua: «Erano impegnati a fare shopping e a contrattare con la gente del posto. Alla fine ho detto che sarei tornato alla nave. Mia madre mi ha fatto cenno di andare».

Nella didascalia, il ragazzo si chiede se sia lui lo «st***o» perché ha lasciato i genitori su un'isola dei Caraibi per poter tornare in tempo per la crociera.

Mamma e papà hanno perso la partenza di 45 minuti. Per tornare sulla nave da crociera, i genitori hanno dovuto volare fino al porto successivo.

Gli utenti dei social media prendono le difese del ragazzo

I genitori sono infastiditi dal fatto che il figlio li abbia lasciati a piedi e non abbia fatto aspettare la nave, come rivela il ragazzo. Secondo il diciottenne, avrebbe voluto gridare: «L'equipaggio non darà fastidio ad altre 3998 persone solo perché due non sono riuscite a capire cos'è un orario».

Le voci nei commenti mostrano chiaramente di essere d'accordo con il ragazzo. «Il porto e la nave hanno un orario da rispettare. Sono adulti e sono responsabili di tornare in orario», dice un utente.

E un altro aggiunge: «Dì ai tuoi genitori che hai risparmiato loro il costo di un terzo biglietto per il porto successivo». Dovrebbero apprezzare il comportamento responsabile del 18enne.

«Vorrei non averlo mai chiesto»

La crociera è stata un regalo per il 18° compleanno dell'adolescente e per la sua laurea. «I miei genitori mi hanno regalato una crociera. Di solito trascorriamo le nostre vacanze in resort all-inclusive, ma ho sempre desiderato andare in crociera», racconta il ragazzo su Reddit.

Aveva già detto in anticipo ai genitori che una crociera è diversa e che i passeggeri devono rispettare il programma delle escursioni.

Ora l'adolescente rimpiange il suo desiderio.« "Mi hanno reso infelice perché sono ripartito senza di loro"», scrive pensieroso alla fine del suo post su Reddit.