L'aereo ha dovuto tornare indietro sopra l'Alto Adige. Flightradar24

Lunedì sera un aereo della Edelweiss è stato colpito da un fulmine. Di conseguenza, il velivolo è dovuto tornare a Zurigo.

Sven Ziegler

Lunedì sera un aereo Edelweiss è stato colpito da un fulmine.

Di conseguenza il velivolo è dovuto tornare a Zurigo.

A bordo c'era la squadra di volley della Macedonia del Nord.

Il loro allenatore racconta cosa è successo.

I passeggeri del volo Edelweiss WK438 da Zurigo a Skopje hanno vissuto un momento terrificante lunedì sera. L'Airbus A320 è decollato intorno alle 17.30 e sarebbe dovuto atterrare nella capitale della Macedonia del Nord un'ora e mezza dopo.

Tuttavia, il volo non è andato come previsto, come riporta il «Blick», citando i media macedoni. L'aereo è stato colpito da un fulmine sopra l'Alto Adige. Il pilota ha quindi deciso di tornare a Zurigo.

Secondo il portale Ekipa.mk, il velivolo è riuscito ad atterrare in sicurezza. L'informazione è confermata anche dal tracker di volo Flightradar24.com.

Tra i passeggeri c'era la squadra nazionale di pallavolo della Macedonia del Nord, che in precedenza aveva partecipato a un torneo in Belgio.

«È stata una situazione incredibile», ha dichiarato il capitano della squadra Nikola Gjorgiev. «Non è stato piacevole quando abbiamo saputo cosa era successo. Abbiamo visto una luce intensa nelle immediate vicinanze».

La squadra è stata alloggiata in un hotel e torna a Skopje martedì.