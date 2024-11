Un brutto fungo genitale si diffonde durante i rapporti sessuali e negli alberghi

Il Trichophyton mentagrophytes di tipo VII è il primo fungo cutaneo conosciuto a trasmissione sessuale. IMAGO/Dreamstime

Pustole piene di pus, febbre e dolore: in Europa sono in aumento i casi di infezione da Trichophyton mentagrophytes di tipo VII, un fungo della pelle estremamente contagioso che può essere trasmesso attraverso il sesso.

tafi Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te I medici sono preoccupati perché le infezioni da fungo genitale Trichophyton mentagrophytes di tipo VII sono in costante aumento.

L'agente patogeno, conosciuto colloquialmente come «fungo della Thailandia», è stato introdotto dai turisti provenienti dall'Asia.

Adesso si sta diffondendo in Europa: il sesso è la via di trasmissione più comune. Mostra di più

È il primo fungo cutaneo a trasmissione sessuale conosciuto che causa gravi infezioni ed è altamente contagioso: il fungo genitale Trichophyton mentagrophytes di tipo VII si sta diffondendo in Europa.

L'agente patogeno, che può causare suppurazioni e pustole dolorose sul pene, sulla vagina e sull'ano, è particolarmente diffuso in Germania. Secondo gli esperti è stato introdotto dai turisti provenienti dalla Thailandia nel 2015.

Tuttavia il nome colloquiale «fungo della Thailandia» è fuorviante, afferma la dermatologa Julia Huynh dell'ospedale Charité di Berlino. Da un lato, perché i viaggiatori di ritorno hanno portato il fungo in Europa anche da altri Paesi. Dall'altro, perché la maggior parte delle infezioni al momento si verifica in Europa.

Ci si contagia durante i rapporti sessuali e negli alberghi

Il fungo è particolarmente diffuso nelle grandi città e nei centri urbani. Le persone che cambiano spesso partner sessuale sono particolarmente esposte.

Anche se quest'ultimo non causa una classica malattia a trasmissione sessuale, l'infezione si trasmette anche tramite i rapporti intimi. A detta degli esperti può però manifestarsi anche dopo crociere e soggiorni in hotel.

Il motivo è probabilmente la contaminazione di asciugamani e lenzuola. Il rischio di infezione aumenta anche con la rasatura delle parti intime. Le microlesioni cutanee che ne derivano sono una porta d'ingresso per i germi.

Il «fungo della Thailandia» colpisce soprattutto la pelle della zona genitale e anale. Non è pericoloso per la vita, ma causa un'infiammazione purulenta e molto dolorosa, che impedisce ai pazienti di sedersi.

In alcuni casi, i pazienti febbricitanti devono essere ricoverati in ospedale e le aree cutanee colpite devono essere aperte per far defluire il pus.

Evitare il contatto fisico con le lesioni cutanee

Il fungo viene trattato con compresse, che spesso i pazienti devono assumere per mesi. Le infezioni sono così profonde che i trattamenti superficiali con pomate e creme non sono sufficienti. È importante iniziare il trattamento il più presto possibile dopo l'infezione, in modo da evitare che si sviluppi un decorso grave.

Dato che le tipiche pustole purulente spesso compaiono solo dopo qualche settimana, gli specialisti consigliano di far controllare da un medico qualsiasi alterazione della pelle. I primi segni di un'infezione da Trichophyton mentagrophytes di tipo VII sono ad esempio arrossamento e desquamazione della pelle.

Come misure preventive, i medici raccomandano di evitare il contatto con la pelle e di non avere rapporti sessuali in presenza di alterazioni cutanee visibili nella zona intima. Anche i preservativi non offrono alcuna protezione contro il fungo genitale, dato che si trova sulla pelle e non si trasmette attraverso i fluidi corporei.