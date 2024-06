La compagnia aerea sudcoreana Korean Air ha dichiarato che sta indagando su un incidente di pressurizzazione avvenuto su uno dei suoi Boeing 737-8 che ha provocato il ferimento di 17 passeggeri e ha costretto l'aereo a effettuare un atterraggio di emergenza al punto di partenza.

«Stiamo collaborando pienamente con le autorità competenti per chiarire le circostanze dell'incidente», ha dichiarato Korean Air (immagine d'illustrazione). IMAGO/ZUMA Wire

Marc Schaller

L'incidente si è verificato sabato, circa 50 minuti dopo il decollo del volo da Seoul-Incheon a Taichung, a Taiwan, con 125 persone a bordo, ha confermato martedì all'AFP un portavoce della compagnia aerea.

Diciassette passeggeri hanno dovuto essere curati a causa del guasto alla pressurizzazione, ma non hanno riportato ferite gravi, ha dichiarato la compagnia aerea.

«Stiamo collaborando pienamente con le autorità competenti per far luce sulle circostanze dell'incidente», ha aggiunto Korean Air, che si è scusata con tutte le persone coinvolte.

Una serie di tragedie

Da diversi mesi Boeing ha una serie di problemi di produzione e di controllo della qualità con diversi modelli dei suoi aerei commerciali.

La settimana scorsa, l'amministratore delegato del costruttore, Dave Calhoun, ha riconosciuto in un'audizione al Senato degli Stati Uniti la «gravità» della situazione in questo settore.

A gennaio, una porta di un 737 MAX 9 dell'Alaska Airlines si è staccata in volo, costringendo l'aereo a un atterraggio di emergenza.

A metà maggio, il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti aveva avvertito del rischio di procedimenti penali contro il costruttore di aerei per non aver rispettato un accordo raggiunto nel gennaio 2021 in seguito agli incidenti del 2018 e del 2019 di due 737 MAX 8, che hanno causato la morte di un totale di 346 persone.