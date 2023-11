Il velivolo militare statunitense schizza fuori dalla pista d'atterraggio in mare. blue News

Un aereo della Marina americana non si ferma alla fine della pista d'atterraggio e finisce in mare alle Hawaii. I passeggeri del jet sono stati fortunati nella sfortuna.

Hai fretta? blue News riassume per te Un arereo della Marina statunitense ha oltrepassato la pista e si è schiantato in mare mentre stava atterrando in una una base militare alle Hawaii.

Nell'incidente nessuno è rimasto ferito .

Per impedire la diffusione di sostanze pericolose sono state poste delle barriere nell'acqua. Mostra di più

Un aereo della Marina statunitense non si è fermato alla fine della pista e si è schiantato in mare nella fase d'atterraggio in una base militare alle Hawaii. Stando ai media americani, che citano fonti militari a stelle e strisce, tutte e nove le persone a bordo sono rimaste illese.

I passeggeri sono riusciti a liberarsi e sono usciti dall'aereo per venire poi recuperati in mare, ha scritto il «New York Times» citando un portavoce della base.

Per ora la causa del crash non è chiara. I media locali hanno riferito che quel giorno le condizioni meteorologiche sarebbero state difficili con pioggia e nuvole. Sull'isola di Oahu, dove è avvenuto l'incidente, si trova anche Honolulu, la capitale dello Stato americano delle Hawaii.

Un velivolo per le missioni di ricognizione

Le foto e i video (come quello con i sottotitoli in tedesco in fondo all'articolo) nei media locali hanno mostrato l'aereo in acqua. Le immagini fanno correre la mente all'aereo che ha fatto uno spettacolare atterraggio di emergenza sul fiume Hudson a New York nel 2009 senza che nessuno rimanesse ferito.

La CNN ha riferito che il velivolo coinvolto è un aereo da ricognizione P-8A Poseidon. Il velivolo, che ha la fusoliera dell'aereo passeggeri Boeing 737, può trasportare sia siluri che missili da crociera e viene utilizzato, tra le altre cose, in missioni di ricognizione.

Per impedire la diffusione di sostanze pericolose sono state poste delle barriere nell'acqua, ha riferito «NBC News» citando informazioni dalla base navale americana.

Questa si trova nella baia di Kaneohe, che contiene anche barriere coralline, un sito di riproduzione per gli squali martello e un istituto di ricerca sulla biologia marina presso l'Università delle Hawaii, ha scritto il quotidiano hawaiano «Star Advertiser».