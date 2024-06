Caduta mortale nelle profondità della falesia di «Mission Impossible»

Il Preikestolen è una falesia, una scarpata rocciosa naturale, in Norvegia. IMAGO/Wirestock

Ogni anno centinaia di migliaia di persone visitano il Preikestolen in Norvegia. Sulla strada per la scarpata rocciosa - diventata famosa in tutto il mondo grazie a un capitolo della saga «Mission Impossible» - un turista è caduto negli abissi ed è morto.

toko Oliver Kohlmaier

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo è caduto per circa 200 metri mentre si recava al Preikestolen, una scarpata rocciosa in Norvegia, ed è morto.

Secondo la polizia, il malcapitato è scivolato da una sporgenza ed è precipitato. Secondo altri escursionisti, c'era una fitta nebbia.

Il corpo della vittima è stato recuperato, ma non sarebbe ancora stato identificato con certezza. Mostra di più

In Norvegia il Preikestolen è diventato famoso in tutto il mondo grazie al film «Mission Impossible - Fallout» (2018). Ogni anno centinaia di migliaia di persone si recano a piedi dell'imponente scarpata rocciosa, ma di recente si è verificato un tragico incidente sulla via della celebre falesia.

Lo riferiscono i media norvegesi facendo riferimento alla polizia.

Lunedì mattina scorso un uomo è scivolato da una sporgenza ed è caduto per circa 200 metri. Non c'è alcun sospetto di reato. Il corpo è stato recuperato nel pomeriggio con un elicottero di soccorso.

Gli escursionisti hanno riferito alla polizia che al mattino presto c'era una fitta nebbia. Alcune persone si sono sentite male durante il tragitto verso il Preikestolen.

Ogni anno oltre 300.000 turisti si recano al Preikestolen. IMAGO/Bihlmayerfotografie

Oltre 300'000 escursionisti all'anno

Secondo l'ufficio del pubblico ministero, l'uomo viaggiava da solo e non è ancora stato chiaramente identificato. È molto probabile che fosse norvegese. Il corpo è stato trovato con un documento di identità e un telefono.

Il sentiero escursionistico per il Preikestolen è stato chiuso per ore a causa dell'incidente.

Ogni anno oltre 300'000 persone si recano sul pulpito roccioso naturale, che ha acquisito fama mondiale grazie al sesto film della saga «Mission Impossible». In una scena, mentre il tempo scorre velocemente, Hunt (Tom Cruise) combatte contro Walker (Henry Cavill) per il detonatore della testata nucleare.