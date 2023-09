Un agente di polizia guarda il wc su cui era salita una donna. Polizia di Stato del Michigan

Come si può cadere così... in basso? Una donna del Michigan ha dovuto essere estratta da un gabinetto con una cintura. È finita in questo pasticcio a causa del suo Apple Watch.

Hai fretta? blue News riassume per te Una donna americana ha dovuto essere estratta da un gabinetto vicino al lago Dixon nel Michigan.

Il suo Apple Watch era caduto nella cavità del water, motivo per cui si è calata. Mostra di più

Fino a che punto vi spingereste per salvare il vostro Apple Watch? Arrivereste a calarvi letteralmente... negli escrementi fino al collo? Probabilmente no.

Allora siete diversi da una donna americana che il 19 settembre ha avuto una disavventura che passerà alla storia. La signora stava partecipando a un evento al Dixon Lake nel Michigan, vicino alla città di Gaylord, quando è dovuta correre urgentemente in bagno.

Ma proprio mentre era sul wc, il suo Apple Watch è caduto nel buco. La donna non ci ha quindi pensato due volte e si è calata con cautela dentro il gabinetto nel tentativo di recuperarlo. Un errore, come ha presto scoperto: non è infatti più riuscita ad uscirne da sola.

Otsego County: First Responders rescue woman trapped inside outhouse toilet at Dixon Lake. https://t.co/ua3CTr8k8X pic.twitter.com/t2DNeWO1Hi — MSP Seventh District (@mspnorthernmi) September 20, 2023

Secondo la Polizia di Stato del Michigan, intorno alle 11 del mattino è stata ricevuta una chiamata di emergenza. «All'altro capo del telefono si sentiva una donna che chiedeva aiuto», si legge laconicamente nel comunicato stampa.

Per recuperare l'Apple Watch, i soccorritori hanno dovuto prima smontare la toilette e poi utilizzare una cinghia: è così che la signora è stata liberata dalla sua sofferenza.

La polizia ha poi dato un buon consiglio: «Se perdete qualcosa nel WC, non cercate di tirarlo fuori».