Il sistema di affitti a breve termine di Airbnb è in forte espansione a Los Angeles, sconvolgendo il ristretto mercato degli affitti. archivio IMAGO/Pond5

Una donna ha preso in affitto un appartamento di lusso sulle colline di Los Angeles tramite Airbnb e, dopo il periodo concordato, si è rifiutata di andarsene. Ha insistito sul suo diritto di rimanere e ha anche deciso di smettere di pagare l'affitto. E ora un giudice le ha dato ragione.

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo ha affittato l'appartamento per gli ospiti della sua proprietà privata a Los Angeles a una donna per sei mesi tramite Airbnb.

Una volta scaduto il periodo di affitto concordato, l'inquilina ha deciso che non voleva più andarsene. E da allora non paga nemmeno più l'affitto.

La donna fa valere il suo diritto di soggiorno perché il proprietario ha affittato illegalmente l'unità abitativa senza certificato di agibilità.

E di fronte a tutto questo le autorità sono impotenti. Mostra di più

Quando il soggiorno tramite Airbnb di Elizabeth Hirschhorn è terminato, nell'aprile del 2022, lei non se n'è andata. Da allora vive senza pagare l'affitto nell'appartamento per gli ospiti di una proprietà privata sulle colline di Brentwood, a Los Angeles, e si rifiuta di lasciare l'alloggio. A meno che il padrone di casa non le paghi una «tassa di trasferimento» di 100.000 dollari, come riporta il «Los Angeles Times».

E, secondo una sentenza, la donna ha il diritto di rimanere. Un giudice ha infatti stabilito che, in base all'ordinanza di stabilizzazione degli affitti della città, il locatore non ha titolo per costringerla a lasciare l'appartamento. L'avvocato ha inoltre dichiarato al giornale che la donna non è nemmeno tenuta a pagare l'affitto perché il padrone di casa non ha mai avuto il permesso di affittare l'appartamento e la doccia è stata costruita senza autorizzazione.

«Poiché l'unità non ha un certificato di occupazione, l'affitto massimo consentito per l'unità è di 0,00 dollari», si legge nella denuncia di Hirschhorn contro il proprietario.

Controversie in un mercato degli affitti già teso

Nel 2019, il padrone di casa ha iniziato ad affittare la piccola casa per gli ospiti sulla sua proprietà tramite Airbnb, ottenendo rapidamente recensioni a cinque stelle. Nel settembre 2021 ha accettato il soggiorno a lungo termine della Hirschhorn. La donna l'ha quindi presa in affitto per sei mesi a 105 dollari a notte, per un costo totale di 20.793 dollari per 187 notti.

Nel difficile mercato degli affitti di Los Angeles si verificano quotidianamente controversie tra inquilini e proprietari. La città ha cercato di proteggere gli inquilini dagli sfratti illegali e ha esteso queste protezioni durante la pandemia.

Ma il sistema di affitti a breve termine di Airbnb, che sta vivendo un vero e proprio boom a Los Angeles, non ha ancora preso pienamente piede in città. Migliaia di annunci, molti dei quali illegali, sono sorti nell'ultimo decennio, creando confusione e ambiguità.